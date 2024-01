Fiorello mostra per sbaglio il numero di Lorella Cuccarini a Viva Rai2, poi cerca di coprire la gaffe Siparietto di Fiorello che, in diretta a Viva Rai2 nella puntata in onda il 31 gennaio, mostra per sbaglio il numero di telefono di Lorella Cuccarini. Resosi conto dell’errore, cerca di coprire la gaffe ma il “danno” è ormai fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Scivolone involontario di Fiorello che, in onda in diretta a Viva Rai2 nella puntata del 31 gennaio, ha mostrato di fronte alle telecamere il numero di Lorella Cuccarini. La co-conduttrice di Sanremo è stata chiamata in diretta dal collega che, per sbaglio, ha girato il display del suo cellulare verso la telecamere svelando il numero composto. Resosi conto immediatamente dell’errore – anche grazie all'intervento del pubblico e del collega Biggio – Fiorello ha provato a coprire quanto accaduto con nonchalance ma il danno era ormai già fatto.

Biggio a Fiorello: “Blurate il numero di Lorella Cuccarini”

A rendersi conto per primi della gaffe sono stati i presenti che, di fronte al cellulare di Fiorello, lo hanno immediatamente avvertito di girare lo schermo verso se stesso per proteggere il numero. Imbarazzato e divertito, Biggio si è portato una mano sul viso per poi rivolgersi alla Rai: “Ricordiamoci su Rai Play di blurare”. “No, ma non si è visto”, ha cercato di rimediare, poco convinto, Fiorello per poi chiedere l’intervento della regia. Per fortuna, nel video disponibile su RaiPlay il numero della conduttrice è stato oscurato. Chi stava guardando Viva Rai2 in diretta, tuttavia, è riuscito a vederlo per qualche istante prima che Fiorello tornasse a girare verso di sé il display per impedire foto e video dello schermo.

Lorella Cuccarini co-conduttrice di Sanremo 2024

Saltata la telefonata in diretta a Lorella Cuccarini, Fiorello è andato oltre senza nascondere una punta di imbarazzo misto a divertimento. La chiamata alla collega era arrivata proprio in virtù del suo coinvolgimento durante la prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha voluto che fosse proprio Cuccarini ad affiancarlo nel ruolo di co-conduttrice nel corso di una delle 5 serate. Per il momento, Lorella non ha commentato l’accaduto.