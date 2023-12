Lorella Cuccarini su Sanremo 2024: “Ultimo Festival per Amadeus, ha voluto con sé i suoi amici” Lorella Cuccarini ai microfoni del TG1 ha parlato della prossima edizione di Sanremo alla quale prenderà parte: “La prima cosa che mi ha detto Amadeus è “Ti piacerebbe fare una serata del Festival con me?”. Disse “È il mio ultimo Sanremo, almeno per ora, e vorrei farlo con gli amici”.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorella Cuccarini, raggiunta dal TG1 questa sera di mercoledì 13 dicembre, ha parlato della nuova edizione del Festival di Sanremo alla quale prenderà parte insieme ad Amadeus. La cantante e ballerina, insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria de Filippi, sarà infatti una delle co-conduttrici della kermesse in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Sarà sul palco accanto al conduttore e direttore artistico nella quarta serata.

Le parole di Lorella Cuccarini al TG1

Lorella Cuccarini in un servizio a lei dedicato dal Tg1, nell'edizione delle 20, ha parlato della prossima edizione di Sanremo di cui sarà protagonista. Ha ricordato il momento in cui Amadeus le ha proposto di condividere il palco per una sera: "La prima cosa che mi ha detto è "Ti piacerebbe fare una serata del Festival con me?". Era l'ultima cosa che avrei immaginato. Mi ha detto "È il mio ultimo Sanremo, almeno per ora, e vorrei farlo con gli amici"". Nel 1995 la Cuccarini si classificò decima a Sanremo, ha così commentato: "Fu un'edizione bellissima, mi presi una bella soddisfazione, arrivai decima". Il suo successo La notte vola continua ad essere una hit oggi: "Se la canto con i miei figli? In casa cerco di cantare con loro tutt'altro. In famiglia cantiamo What a feeling".

I protagonisti di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus

Dal 6 al 10 febbraio 2024 andrà in scena dal Teatro Ariston la prossima edizione del Festival di Sanremo. Aprirà la kermesse, accanto ad Amadeus, Marco Mengoni. Dal secondo appuntamento con lo show ci saranno le co-conduttrici scelte dal presentatore e direttore artistico: nella seconda serata ci sarà Giorgia, nella terza Teresa Mannino. La quarta serata vedrà sul palco Lorella Cuccarini, infine, nella serata conclusiva nella quale verrà nominato il vincitore dell'81esima edizione, salirà sul palco dell'Ariston Rosario Fiorello.