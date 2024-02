Memo Remigi torna in Rai dopo il caso Jessica Morlacchi: “Ho fatto un gesto di grande incoscienza” Memo Remigi torna in Rai dopo il caso di Jessica Morlacchi. Il cantautore è stato ospite di Pierluigi Diaco su Rai2, dopo che ad ottobre 2022 era stato allontanato per aver assunto un comportamento inopportuno nei confronti della collega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Memo Remigi è stato ospite del programma pomeridiano di Rai2, Bella Ma, condotto da Pierluigi Diaco. Il cantante è tornato in Rai dopo essere statoallontanato dall'azienda a seguito di quanto accadde ai danni di Jessica Morlacchi, durante una puntata di Oggi è un altro giorno. In quell'occasione, infatti, l'artista aveva allungato una mano in maniera inopportuna sul fondoschiena della collega.

Il ritorno di Memo Remigi in Rai

Un ritorno inaspettato che il cantante, dopo quasi due anni di assenza dalla tv pubblica commenta in questo modo: "Sono molto emozionato, non sai quanto! Mi sembra di essere al mio debutto televisivo… malgrado abbia alle spalle sessanta anni di carriera con tre anni di gavetta". Tra le prime parole che l'artista rivolge al pubblico, che aveva riconquistato grazie all'assidua presenza nel parterre di Serena Bortone nel suo programma pomeridiano su Rai1, Remigi ritiene di doversi scusare per quanto avvenuto e per il comportamento adottato nei confronti di Jessica Morlacchi e a questo proposito dichiara:

Ci tenevo a ribadire le mie scuse all'azienda e soprattutto al pubblico – afferma il cantante – sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato moltoGuai a mancare di rispetto, soprattutto a una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale, specie nella vita di un uomo: l'uomo non può profittare di determinate situazioni, per far sentire la donna più debole, per metterla in uno stato di inferiorità.

Il cantante, poi, ha continuato: "Fare certi gesti nei confronti di una donna credo che sia avvilente per l'uomo stesso: non è più un uomo, è una persona inqualificabile". All'epoca dei fatti, il cantante provò a difendersi, sminuendo l'accaduto e suscitando anche un certo dispiacere alla collega che, infatti, aveva dichiarato: "Mi sarei aspettata delle scuse, non che dicesse bugie".

Leggi anche Carlo Conti condurrà Rischiatutto per festeggiare i 70 anni della Rai: ecco quando

La speranza di tornare in tv

Il cantautore è stato assente dalla scene per diverso tempo, infatti già a gennaio 2023, dopo alcuni mesi dal suo allontanamento, sperava di poter rimettere le cose in ordine e in un post su Instagram scrisse: "Mi piace pensare che il nuovo anno riesca a cancellare le incomprensioni, l'indifferenza, la cattiveria che purtroppo caratterizzano la vita di molti, lasciando posto ad una grande apertura di cuore e sincerità". A distanza di qualche tempo, quindi, l'artista è tornato a raccontarsi in tv.