La Rai conferma il licenziamento di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno Dopo i video nei quali si vede Memo Remigi che palpa Jessica Morlacchi, la Rai conferma la risoluzione del contratto con una nota alla stampa.

La Rai ha risolto il contratto di Memo Remigi con "Oggi è un altro giorno". Dopo il grande clamore per i video pubblicati via Twitter, nei quali si vedeva il cantautore palpeggiare Jessica Morlacchi, Memo Remigi aveva dichiarato a Fanpage.it di "non essere stato sospeso dal programma". Poche ore dopo, Serena Bortone ha aperto la puntata di giovedì 27 ottobre confermando la sospensione del cantante di "Innamorati a Milano". Adesso la Rai ufficializza la violazione del codice etico.

La Rai commenta il caso Remigi – Morlacchi

L'Azienda di Viale Mazzini in una nota conferma la sospensione di Memo Remigi: "A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell'Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all'interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell'Azienda ha confermato la violazione delle norme".

Le parole di Memo Remigi

A Fanpage.it, Memo Remigi ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti: "Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere". E ancora: "Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona". Poi le scuse a Jessica Morlacchi:

Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po' la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei.

La sospensione anticipata da Serena Bortone

Serena Bortone, in apertura della puntata odierna, ha annunciato l'esclusione di Memo Remigi con queste parole: "Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo".