Memo Remigi cacciato da Oggi è un altro giorno, Bortone: “Comportamento intollerabile con Jessica” Serena Bortone ha ufficializzato la notizia che circolava già da alcune ore. Memo Remigi è stato cacciato da Oggi è un altro giorno. In un video, l’artista sembra palpeggiare la collega Jessica Morlacchi.

Memo Remigi è stato escluso dal cast del programma Oggi è un altro giorno. A dare la conferma, è stata la conduttrice Serena Bortone, in apertura della puntata in onda giovedì 27 ottobre. Nelle scorse ore, il cantante era finito al centro delle polemiche perché – a giudicare da un video che è circolato sul web – sembrava avere palpeggiato la cantante Jessica Morlacchi.

Memo Remigi fuori da Oggi è un altro giorno

Serena Bortone, in apertura di puntata, ha annunciato la sua ferma presa di posizione nei confronti di Memo Remigi. La conduttrice del programma di Rai1, ha spiegato: "Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo". E ha concluso:

Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo. Ma ora che l'episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell'azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui…per ora.

Memo Remigi racconta la sua versione a Fanpage.it

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Memo Remigi ha dato la sua versione dei fatti: "Non c'è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un'atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi". Poi, ha commentato le immagini circolate sul web:

