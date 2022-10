Memo Remigi allunga la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, bufera a Oggi è un altro giorno Nella puntata del 21 ottobre, Memo Remigi ha toccato il fondoschiena di Jessica Morlacchi in diretta tv. La cantante avrebbe protestato per il gesto e il cantautore, infatti, pare sia stato sospeso da Oggi è un altro giorno, almeno temporaneamente.

A cura di Ilaria Costabile

Nel programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, ovvero Oggi è un altro giorno, si è verificato un avvenimento che ha scatenato qualche polemica e che vede protagonisti Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Il cantante 83enne, abbracciato all'ex volto dei Gazosa, avrebbe allungato un po' troppo la sua mano, finendo per toccare il fondoschiena dell'ospite dello show.

Il gesto inopportuno di Memo Remigi

L'episodio si è consumato nella puntata di venerdì 21 ottobre, durante il promo della trasmissione, con tutti gli "affetti stabili" alle spalle della conduttrice Serena Bortone. I due cantanti erano l'uno accanto all'altra, ascoltando con attenzione i temi al centro della puntata, quando si vede chiaramente da un video circolato sui social, Memo Remigi, abbracciato a Jessica Morlacchi, prima le stringe più volte il braccio, per poi scendere far scendere lentamente la mano verso il fondoschiena della cantante che, prontamente, scaccia la mano del cantautore e la riposiziona sul suo fianco tenendola ferma, rimettendo in riga l'83enne.

Memo Remigi sospeso dalla trasmissione

Stando a quanto riportato da Dagospia, l'avvenimento avrebbe portato non poche polemiche dietro le quinte della trasmissione, dal momento che Jessica Morlacchi avrebbe raccontato quanto accaduto ai dirigenti che le avrebbero mostrato la loro piena solidarietà, portando avanti dei provvedimenti immediati.

Leggi anche Noi cresciuti con le indagini rassicuranti di Jessica Fletcher, oggi orfani della signora in giallo

Remigi, infatti, non era presente alle successive puntate della trasmissione, e sarebbe quindi stato ammonito per il gesto ingiustificabile ai danni della cantante. Durante le puntate di lunedì, martedì e mercoledì non sono state date spiegazioni circa l'assenza del cantautore, ma nel frattempo l'episodio era esploso sui social, con tanto di video a documentare l'accaduto e anche Striscia la Notizia ha ripreso il momento ironizzando sulla "tempesta ormonale" dell'83enne. Contattato da Fanpage.it, però, Remigi ha dichiarato di non essere stato sospeso. Da parte della Morlacchi, intanto, non c'è stata alcuna dichiarazione.