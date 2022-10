Caso Memo Remigi, Sgarbi: “Se Jessica Morlacchi non lo denuncia, devono riammetterlo in Rai” Vittorio Sgarbi ha commentato il gesto di Memo Remigi, che in diretta tv ha toccato il fondoschiena della collega Jessica Morlacchi ed è stato licenziato: “Non è una molestia, è talmente vecchio che non è escluso la mano sia scesa in modo involontario… Se lei non denuncia, devono riammetterlo”.

Memo Remigi è stato licenziato dalla Rai per aver toccato il fondoschiena della collega Jessica Morlacchi durante una puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone. Il cantante si è poi scusato con il pubblico, con la collega e anche con la conduttrice per il gesto. Diversi i personaggi del mondo dello spettacolo e della tv che hanno commentato l'accaduto, tra questi anche Vittorio Sgarbi.

Il pensiero di Vittorio Sgarbi

Intervistato da Mow Magazine, Vittorio Sgarbi si è schierato in difesa di Memo Remigi, spiegando che non considera il suo gesto come una molestia nei confronti di una donna, anzi, crede che il cantante lo abbia fatto in modo del tutto involontario anche vista l'età:

Sicuramente non è una molestia, ma Memo ha oltre 80 anni, insomma è talmente vecchio che non è escluso sia scesa la mano in modo involontario… quando sei vecchio non hai più i riflessi pronti. Poi a quell’età se tocchi il cu*o di una ragazza è come se toccassi la sedia…

Il critico d'arte crede anche che Remigi debba rimanere nell'azienda, dal momento che Jessica Morlacchi non l'ha denunciato:

La Rai non doveva cacciarlo. Lui può fare causa all’azienda, specie se lei non dichiara di essere stata molestata. Sta zitta, no? Se lei non denuncia, lo devono riammettere.

Le scuse di Memo Remigi e le parole di Jessica Morlacchi

Dopo quanto accaduto nello studio di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi ha voluto chiedere scusa alla collega e a tutte le donne, spiegando cosa è successo: "Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave". Anche Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram: