Jessica Morlacchi su Memo Remigi: “Mi sarei aspettata delle scuse, non che dicesse bugie” Jessica Morlacchi ha commentato il gesto di Memo Remigi, dichiarando di essere delusa dal suo comportamento: “Mi aspettavo delle scuse, non delle menzogne”.

A cura di Ilaria Costabile

Quanto si è verificato nello studio di "Oggi è un altro giorno" e che ha visto Memo Remigi protagonista di un gesto inopportuno e scorretto nei confronti della collega Jessica Morlacchi, allungandole la mano sul fondoschiena in diretta tv, è stato commentato dalla cantante nella serata di ieri, 27 ottobre, giorno in cui è scoppiato il caso verificatosi una settimana prima. La cantante si è detta delusa dalle parole con le quali il cantautore ha cercato di difendersi, senza chiederle scusa.

Le parole di Jessica Morlacchi

"Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne" dice Jessica Morlacchi al Corriere, riferendosi a quanto dichiarato Memo Remigi proprio a Fanpage.it, nel corso di una breve intervista, e che ha poi ribadito anche con un post su Instagram. Il cantautore ha dichiarato di non essere "un uomo libidinoso", per poi aggiungere: "Con Jessica è stato un gesto ludico", giustificando il suo comportamento come il frutto di un rapporto amicale, instaurato in mesi e mesi di lavoro quotidiano insieme, in un'atmosfera goliardica.

Memo Remigi allontanato dalla Rai

Intanto, subito dopo l'esplosione del caso, ad esprimere il suo pieno dissenso nei confronti dell'atteggiamento adottato da Remigi è stata Serena Bortone che in apertura di puntata ha dichiarato di aver allontanato il cantante dalla trasmissione, come era già accaduto nei giorni precedenti, durante i quali il cantante non era presente in studio. A queste considerazioni, poi, si aggiunge il gesto più fermo della Rai, che ha cacciato e licenziato l'83enne commentando in questi termini la spiacevole e oltraggiosa questione: "La Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all'interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell'Azienda ha confermato la violazione delle norme".