Jessica Morlacchi sul caso Memo Remigi: “Non lo denuncerò, gli voglio bene come fosse mio nonno” Jessica Morlacchi è tornata a parlare del caso Memo Remigi, spiegando il motivo per il quale non ha denunciato il collega, che in diretta a Oggi è un altro giorno ha allungato una mano sul suo fondoschiena. “Gli voglio bene come se fosse mio nonno. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente”, ha spiegato la cantante.

A cura di Elisabetta Murina

A distanza di qualche settimana, Jessica Moralcchi è tornata a parlare di Memo Remigi, che le ha allungato una mano sul fondoschiena in diretta a Oggi è un altro giorno. La cantante, in un'intervista al settimanale Diva e Donna, ha spiegato il motivo per il quale non ha denunciato il collega dopo il gesto, a lungo discusso e che gli è costato il licenziamento dalla Rai.

La spiegazione di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi crede che l'unica motivazione dietro il gesto di Memo Remigi sia "una momentanea perdita della ragione". L'unica spiegazione che riesce a darsi è che il collega "abbia avuto un momento di confusione". Tuttavia, la cantante spiega di esserci rimasta male perché Remigi non ha subito chiesto scusa a lei e a Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno: "Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico". Per il suo gesto il cantante è stato licenziato dalla Rai. Il diretto interessato ha più volte parlato di "gesto goliardico", ma per Morlacchi non è mai stato così e in un post Instagram aveva scritto:"Non l'ho mai autorizzato ad allungare le mani".

Perché Jessica Morlacchi non ha denunciato Memo Remigi

Nonostante il gesto in diretta tv, Jessica Morlacchi non ha denunciato Memo Remigi, con il quale ha lavorato due anni in un clima di fiducia e rispetto reciproco. Lo considera come un nonno e ancora oggi fatica a capire cosa gli sia passato per la mente in quel momento: