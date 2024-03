Anche dopo la pausa di Sangiovanni Farfalle non si ferma: certificata 6 volte disco di platino Il momento di Sangiovanni, dalla pausa post-Sanremo 2024 al traguardo dei sei dischi di platino di Farfalle, il brano d’esordio al Festival di Sanremo 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Sangiovanni, Instagram Account @Sangiovanni

Solo sei settimane fa, Sangiovanni annunciava una pausa dalla musica: un messaggio inaspettato per il giovane cantante emiliano, con l'avventura al Festival di Sanremo 2024 terminata da pochi giorni. Il suo Festival, che ha avuto Finiscimi come colonna sonora, in cui viene evidenziato il tema della salute mentale, ma soprattutto la fine di una relazione, quella con la sua ex, la ballerina di Amici Giulia Stabile, ha avuto alcuni momenti emozionanti, come l'interpretazione durante la serata cover di Mariposa con la cantante spagnola Aitana. Per l'occasione, i due avevano festeggiato i sei dischi di platino in Spagna della canzone, la traduzione musicale in spagnolo del grande successo del Festival di Sanremo 2022 Farfalle.

Farfalle di Sangiovanni conquista il sesto disco di platino FIMI

La stessa Farfalle, che dopo l'annuncio della pausa del cantante, è stata certificata per la sesta volta disco di platino anche in Italia, la scorsa settimana da FIMI. Si tratta dell'ennesimo traguardo di un brano che ha ridefinito anche la dimensione musicale di Sangiovanni, dopo l'exploit ad Amici con Malibù e l'uscita del suo Ep omonimo. Farfalle, del resto, ha creato anche un terreno fertile per l'uscita di Cadere Volare, il primo album di Sangiovanni, pubblicato lo scorso 5 maggio. Farfalle è sicuramente il brano più ascoltato del disco con oltre 80 milioni di stream su Spotify, seguito da Scossa e Cielo dammi la luna. Risultato anche migliore per Mariposa, pubblicata il 2 giugno, che su Spotify ha superato i 100 milioni di stream, influenzando tanto poi la dimensione del successo in Spagna di un'artista come Sangiovanni.

Lo stesso Sangiovanni che poche ore dopo la fine della serata Cover a Sanremo 2024 aveva voluto ringraziare tutti gli artefici di questo successo musicale, tra cui anche Amadeus. Sì, perché come ha rivelato l'autore, Sangiovanni e la sua Farfalle erano accolte con grande gioia da parte del conduttore e direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo. In un post Instagram aveva scritto: "Grazie ad Amadeus e al Festival di Sanremo per aver creduto in questo pezzo e fatto iniziare questo viaggio e Aitana per avermi permesso di portarlo in un altro paese. Questa cosa ha dell’incredibile e mi sembrava bello chiudere un cerchio ringraziando chi mi ha permesso di aprirlo".

Dopo pochi giorni, alla grande attesa per il nuovo disco in arrivo, ma soprattutto per l'appuntamento al Forum D'Assago di Milano il prossimo 5 ottobre, è invece arrivata la confessione da parte di Sangiovanni: "Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica. Anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo".

Lo stesso autore aveva sottolineato come il progetto Sangiovanni si prendesse solo una piccola pausa: "Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza)".