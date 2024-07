video suggerito

La malattia di Pino D'angiò: i sei interventi chirurgici per il tumore alla gola e l'asportazione del polmone La carriera di Pino D'Angiò è stata segnata da diversi problemi di salute. Il celebre cantante morto a 71 anni ieri, 6 luglio 2024, dopo il tumore alla gola per il quale fu costretto ad operarsi sei volte, fu colpito dal tumore polmonare. Per questo motivo, prima di Sanremo 2024, gli fu asportato un polmone.

A cura di Gaia Martino

Pino D'Angiò, nome d'arte di Giuseppe Chierchia, negli ultimi anni viveva grazie a sette stent e un pacemaker. Morto a 71 anni ieri, sabato 6 luglio 2024 a Roma, aveva iniziato tempo fa a lottare contro diversi problemi di salute. Si sottopose a sei operazioni alla gola, poi fu colpito da "due tumori polmonari, una trombosi agli arti inferiori, un infarto e un arresto cardiaco", ma "la vita, anche quando è drammatica, difficile o complicata è troppo bella", raccontò al Corriere.

Le sei operazioni per il tumore alla gola

La carriera di Pino D'Angiò è stata fortemente condizionata dai suoi problemi di salute di cui lui stesso parlò solo dopo lunghi anni di cure. Dopo aver compiuto 50 anni, "non si è capito più niente", disse. "Ho avuto un tumore al petto e i medici mi dissero "Hai sei mesi, poi te ne vai". Poi chissà com’è, non me ne sono andato" raccontò al Corriere della Sera. Successivamente, il tumore si spostò alla gola: fu costretto ad operarsi per sei volte a causa delle recidive. A quel punto gli sparì la voce: "Non potevo fare più trasmissioni, condurre programmi, cantare, fine dei concerti, fine di tutto" disse a SuperGuidaTv. A quel tempo il figlio studiava all'università, "avere un tumore e sapere che tra sei mesi lasci tuo figlio e tua moglie nei debiti, non potevo permettermelo" raccontò prima di svelare di aver ricevuto, in quella occasione, un grosso aiuto da Gianni Morandi. Dopo, arrivò il tumore ai polmoni: "La malattia mi ha fatto un solo regalo. Ho conosciuto tante persone fantastiche negli ospedali. Con la malattia si sentono tante cose, ma non con le orecchie", raccontò a SuperGuidaTv.

Il cancro ai polmoni e la delicata operazione prima di Sanremo 2024

Lo scorso novembre, nel 2023, per Pino D'Angiò è arrivata un'altra durissima operazione, quella di rimozione di un polmone. Solo settimane dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Pino D’Angiò svelò che tre mesi prima dell'esibizione con i BNKR44, il 9 novembre 2023, gli era stato rimosso il polmone sinistro: "Non mi hanno curato, mi hanno proprio aperto il torace e tolto un polmone che era pieno di tumori e mi hanno ricucito". Sottolineò che tanto "ne aveva due", e con la forza e la grinta che lo caratterizzava, salì sul palco dell'Ariston. Tutto iniziò dopo le sei operazioni alla gola: "Feci radioterapia e chemioterapia, ma poi era ritornato". Anche dopo essersi ammalato, raccontò a Il Giornale, giocava a tennis con la moglie Maria Luisa e si divertiva con il figlio Francesco: "Quando ti svegli allegro e felice, ti senti fuori dal campo del pericolo, ma così non è", le parole.