Le classifiche sono invase dalle canzoni tormentoni: ecco come suona l’estate italiana La top 10 della classifica FIMI dei singoli è occupata dalle canzoni che siamo soliti definire tormentoni, da Sesso e samba a Storie brevi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Come ogni anno anche questo 2024 non attraverserà l'estate senza tutte le canzoni tormentoni possibili in testa alle classifiche, sia quelle radio che quelle FIMI. Il tormentone estivo – nelle sue più svariate forme – infatti è diventato genere a sé e tantissimi artisti e le artiste lo hanno come compito per l'estate (da svolgere tra l'inverno e la primavera), perché un boost di popolarità fa sempre bene e può portare un gruzzolo da tenersi caro per il post vacanze, come successo con i The Kolors lo scorso hanno, capaci di capitalizzare la meglio il successo nazionale di Italodisco e tornati, pure questa estate, con il singolo Karma, ancora indietro nella classifica FIMI ma secondo tra le preferite delle radio.

Sono cambiate un po' di dinamiche di forza, in questi anni, con il pop che deve alternarsi con rap e urban sebbene anche queste diluite in forme più accostabili al gusto mainstream. La classifica FIMI ci dice che le prime posizioni rimangono stabili, come era immaginabile, con Sesso e samba di Tony Effe e Gaia che si mantiene in testa, confermando l'ex Dark Polo Gang come un nuovo hitmaker, dopo che lo scorso anno, assieme a Emma pubblicò Taxi sulla luna. Il podio è completato da 30°, canzone estiva di Anna, la rapper che venerdì ha pubblicato il suo nuovo album "Vera Baddie", mentre in terza posizione si mantiene la canzone più longeva tra quelle in top 10, ovvero Come un tuono di Rose Villain e Guè Pequeno.

Alle loro spalle, poi, c'è Ghali con Paprika e a seguire la coppia formata da Fedez ed Emis Killa che con Sexy Shop conservano la quinta posizione. Un bel balzo in avanti, invece, lo fa Ultima poesia di Ultimo e Geolier che sale dalla decima alla sesta posizione, seguito da Storie brevi di Annalisa e Tananai, la prima canzone senza sfumature rap e urban, da Gata Only di Floyymenor feat Ozuna e Anitta, mentre a chiudere la top 10 ci sono Io t'o giuro di Geoleir feat Sfera e El Pibe de oro sempre del rappr napoletano che per la terza settimana consecutiva mantiene ancora anche la testa della classifica degli album con "Dio lo sa".