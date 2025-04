video suggerito

Amici 24, le pagelle della quarta puntata del Serale: l'estate italiana di Trigno e la crisi di Antonia Sabato 12 aprile è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. TrigNO il migliore della serata con Un'estate italiana, sottotono Antonia.

A cura di Vincenzo Nasto

TrigNO, Nicolo e Antonia, Amici 2024

Sabato 12 aprile è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 24, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario. Ospiti della puntata Franco126 che ha cantato il suo singolo Nottetempo e il ritorno a casa del figliol prodigo Sangiovanni con l’inedito Lucio allo xeno. Ospiti comici, per la seconda puntata consecutiva, il duo Pampers. Nelle ultime puntate sono state eliminate le ballerine Asia De Figlio e Raffaella Mitaritonna, oltre ai rapper Vybes e Luk3. Chiamamifaro è invece la concorrente eliminata in questa puntata. Trigno risulta il migliore della serata, anche esibendosi solo in una collaborazione con Jacopo Sol in Un’estate italiana: delude invece Antonia opaca nell’ultima puntata sulle note di Averti Adesso di Gino Paoli. Qui le pagelle della quinta puntata.

Lorella Cuccarini, voto 8:

Alcune volte Amici realizza il sogno non solo dei concorrenti, ma anche dei giudici. Per questo motivo, l’interpretazione rap di Amadeus, accompagnato da Lorella Cuccarini, è quasi un ricordo personale per il conduttore di Discovery. Un premio per aver portato rappresentanti della scena rap italiana sul palco dell’Ariston e il repost nelle storie Instagram di Guè ne è un segno: si dovrà capire se positivo e negativo.

Anna Pettinelli, voto 6,5:

Altro che ansia da prestazione, ormai si attende il guanto di sfida dei prof di Amici per valutare il grado di elasticità e coraggio di Anna Pettinelli. Della stessa consistenza dell’argilla, ogni puntata il corpo della giudice assume diverse forme, per ricomporsi, questa volta, in Demetra, figura della mitologia greca e dea dell’agricoltura, tutta rivestita d’oro.

Rudy Zerbi, voto 5:

Ospite non pagante del guanto di sfida dei prof, trascinato dalla bravura della ballerina e giudice Elena D’Amario, il giudice sta forse nascondendo le carte migliori per le ultime puntate. La lingua non è ancora tagliente come sempre, e ci aveva abituato a ben altri guanti di sfida nelle passate edizioni.

Nicolò, voto 5,5:

La quarta puntata del Serale ha presentato, tra le sue novità, anche una forbice molto ampia tra le esibizioni di Nicolò. Se ci dovessimo fermare all’unica interpretazione solista, Nicolò eviterebbe la palma del peggiore, in una sfida con Chiamamifaro. E non solo perché fa svanire in maniera evidente il trasporto che un brano come Rolling in the deep di Adele trasmette, ma anche per alcuni tentennamenti nella scelta delle note più basse. Tutto questo però non può cancellare la creazione del momento iconico della serata, quando, insieme a TrigNO, canta Un’estate italiana: un finale che ruba l’occhio e forse distrae il pubblico sul suo attuale momento all’interno della competizione.

Antonia, voto 5,5

Non si potrebbe parlare di caduta, se limitassimo il giudizio solo alle interpretazioni di questa settimana. Ma messa per la prima volta in difficoltà, costretta a esibirsi anche in confini musicali lontani dal R&B, Antonia è sembrata più opaca. Come in Averti Addosso di Gino Paoli, forse meglio solo in Respect di Aretha Franklin. Ma a far suonare il campanello d’allarme, con un paragone fin troppo immediato con ciò che è accaduto nella scorsa puntata, è la collaborazione con Jacopo Sol in Cu ‘mme: per la prima volta appare non all’altezza del concorrente di San Severo.

Jacopo Sol, voto 6,5

Ancora sulle vele di Heroes della scorsa settimana, Jacopo Sol sembra non riuscire a fare più un passo indietro. Anzi, sul suo cammino sembrano risolversi alcuni confronti pesanti, come quello con Antonia, in una nuova collaborazione per la seconda settimana consecutiva. Un cerchio che si chiude sulle note di Cu ‘mme, e che tende a nascondere anche la sconfitta nella sfida con TrigNO e Nicolò: Grenade avrebbe forse meritato un giudizio più equo. Sono cambiati gli equilibri in queste settimane e Jacopo Sol non vuole più nasconderlo.

TrigNO, voto 7,5

La paura che lo ha pervaso nell’ultima puntata, rischiando l’eliminazione con Luke, è forse uno dei motivi per cui l’assegnazione della settimana sembra quasi un regalo. Una collaborazione con Nicolò sulle note di Un’estate italiana diventa il coro della quarta puntata del Serale, una canzone magica per un momento altrettanto speciale. E alla fine dell’esibizione, in cui tutto è sembrato perfettamente automatico e naturale, dobbiamo ricordare che non è così. Non bisogna dimenticare da dove è partito il percorso di TrigNO.

Senza Cri, voto 5,5

Nella narrazione ormai dominante in cui “anche i cuccioli mordono”, la sfida per Senza Cri, nelle ultime settimane è apparsa più chiara che mai. La resa dei conti con Chiamamifaro è un testa a testa tra due valide artiste, in cui è diventato più importante capire la consapevolezza nei propri mezzi, che l’estensione dei confini musicali di entrambe. Perché Senza Cri cade, più volte, come in Lentamente di Irama, ma anche in Strong Enough, in cui appare disorientata. Facendo un passo indietro, Liberi è stata l’esibizione in cui si è capito, ancora una volta, quanto potenziale ci sia nella sua voce: bisognerà cominciare a venirsi incontro anche sulle assegnazioni, alcune volte troppo pretenziose.

Chiamamifaro, voto 5

Era ormai un conto alla rovescia, anche se puntate come la scorsa avevano quasi ingannato sullo stato della competizione del Serale di Amici. E l’eliminazione di Chiamamifaro non è così automatica per la distanza con i vari Nicolò, Antonia e Jacopo Sol, ma forse perché guardandosi dietro, non ricordiamo un momento di piena consapevolezza per Chiamamifaro. Un aspetto che coinvolgerebbe la lettura anche del Pomeridiano, ma che invece ci porta a discutere sui motivi per cui la giovane cantante non ha mostrato appieno le sue peculiarità. E stasera, neanche negli abiti abbastanza comodi di Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter, è sembrata vicina a salvarsi. C’è qualcosa che non abbiamo capito di Chiamamifaro,