Serale di Amici 2025, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quarta puntata

Nella puntata di sabato 12 aprile assisteremo al guanto di sfida assegnato dalla professoressa Alessandra Celentano a Francesca, la ballerina di Deborah Lettieri. Dopo che l'insegnante le aveva dato della “ballerina mediocre”, l’allieva non è riuscita a dare il meglio di sé in sala prove negli scorsi giorni. Rientrata in casetta era scoppiata in lacrime lamentando dolore ai piedi: “Faccio schifo”, lo sfogo.