Amici24, Senza Cri disperata per le critiche di Cristiano Malgioglio: "Non riesco a essere forte, sono triste" La quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 12 aprile su Canale5, è teatro di un momento difficile per Senza Cri. La cantante, che ultimamente ha messo in chiaro di non sentirsi sicura di sé, ha avuto una forte reazione emotiva dopo il parere di Cristiano Malgioglio.

Il Serale di Amici in onda sabato 12 aprile su Canale5 è teatro di un momento difficile per Senza Cri. In due occasioni la cantante mostra le proprie fragilità, lasciandosi sfuggire qualche lacrima dopo le sfide. È da diversi giorni che l'allieva manifesta le proprie difficoltà all'interno del talent.

Cristiano Malgioglio: "Senza Cri avrebbe potuto cantare meglio"

La seconda sfida si apre con il confronto tra Senza Cri e Jacopo. L'esibizione della cantante non convince Cristiano Malgioglio, che le dice chiaramente che avrebbe potuto fare di più: "L'ho trovata smarrita, è una cosa mia, avrebbe potuto cantare molto meglio". Parole che feriscono l'allieva, in lacrime dopo il suo parere. L'artista, finita al ballottaggio, non nasconde il proprio stato d'animo: "Sono triste. Non riesco a essere abbastanza forte, non ci riesco mai". Maria De Filippi, però, le mostra il proprio supporto: "Hai fatto bene a fare la canzone nel modo in cui volevi tu, a prescindere dal fatto che non sia piaciuta a un giudice".

Lo sfogo di Senza Cri ad Amici

Nei giorni passati, Senza Cri aveva fatto presente a Lorella Cuccarini le difficoltà che sta affrontando nell'ultimo periodo: "Sono in un momento in cui mi sento mangiata dalle insicurezze, ma allo stesso tempo ho tanto bisogno di avere sicurezza. Sto camuffando". L'insegnante le aveva assicurato che non c'è niente che non vada in lei: "Non devi fare nessun salto di qualità, devi tornare a essere quella che eri, più leggera e divertirti". La cantante, però, non si era mostrata convintissima:

Mi sono chiesta cosa non andasse in me e ho fatto l'errore di paragonarmi agli altri. Mi dispiace, voglio arrivare alla fine, devo fare un salto di qualità. Ho solo bisogno di un po' di amore, non sono molto brava a darmelo. Mi sento un po' sola, tutto qua, non ho mai mollato e non lo farò.