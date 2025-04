video suggerito

Senza Cri in difficoltà ad Amici, lo sfogo in lacrime: “Mi sento meno degli altri, ho solo bisogno di amore” Ad Amici 24 Senza Cri ha vissuto un momento di difficoltà. La cantante, in lacrime, si è sfogata con la sua prof Lorella Cuccarini: “Mi sento il brutto anatroccolo, un po’ sola, come se valessi meno degli altri”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Senza Cri sta vivendo un momento di difficoltà al Serale di Amici 24. La cantante si sente sopraffatta delle insicurezze, è convinta di essere un "brutto anatroccolo" e crede di non essere capace di farsi capire dal pubblico come vorrebbe. A provare ad aiutarla la sua professoressa Lorella Cuccarini, che l'ha convocata in sala prove nel daytime del 10 aprile.

Le insicurezze di Senza Cri e il conforto della prof Cuccarini

"Come ti senti?", ha subito chiesto Lorella Cuccarini alla sua allieva dopo averla convocata in sala prove, preoccupata per lei. "Sono in un momento in cui mi sento mangiata dalle insicurezze, ma allo stesso tempo ho tanto bisogno di avere sicurezza. Sto camuffando. Ho intenzione di andare avanti ed essere un membro importante della squadra, non mollerei. Sto attraversando le mie insicurezze", ha spiegato la cantante. La prof ha spiegato quali sono le sue impressione: "Ho la sensazione che tu sia imballata, non sei libera, ma impaurita. Questo mi preoccupa perché rispetto a quello che sei stata nel pomeridiano, ti vedo imbrigliata e alla ricerca di qualcosa che non dovresti cercare. Hai già tutto dentro di te".

Cuccarini è convinta che la sua allieva meriti la finale ma, allo stesso tempo, pensa che questa non sia la strada giusta per raggiungerla: "Come stai facendo adesso non ci arriviamo". Con le lacrime agli occhi, Senza Cri si è sfogata e ha parlato di alcuni problemi: "Le prove da affrontare vanno avanti e mi sento il brutto anatroccolo. Non sono stata in grado di farmi capire dalle persone e mi mortifica che non sia stata in grado di aprirmi e parlare di me, come se mi sentissi meno rispetto agli altri per i commenti che vengono fatti".

"Ho solo bisogno di un po' di amore, mi sento sola"

La prof Cuccarini ha cercato di consolare la cantante, spiegandole: "In te non c'è niente che non va. Non devi fare nessun salto di qualità, devi tornare a essere quella che eri, più leggera e divertirti". "Mi sono chiesta cosa non andasse in me e ho fatto l'errore di paragonarmi agli altri. Mi dispiace, voglio arrivare alla fine, devo fare un salto di qualità. Ho solo bisogno di un po' di amore, non sono molto brava a darmelo. Mi sento un po' sola, tutto qua, non ho mai mollato e non lo farò", ha concluso la cantante, prima di tornare in Casetta, dove ha avuto modo di sfogarsi anche con Alessia.