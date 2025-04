Luke parla di Alessia dopo l’uscita dal Serale di Amici 24, cosa ha detto sulla fidanzata ancora in gara

video suggerito

Luke ha parlato per la prima volta di Alessia dopo la sua uscita da Amici 24. Il cantante è stato eliminato durante la terza puntata del Serale, in onda sabato 5 aprile, perdendo al ballottaggio finale contro Trigno. Salutati i compagni con il suo inedito, il 18enne è tornato sui social e ha parlato dell'amore con la ballerina. "Faccio il tifo per lei, spero riesca a rimanere il più a lungo possibile", ha spiegato in una diretta social.

Le prime parole di Luke su Alessia dopo Amici 24

In una diretta social, Luke ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Alessia, nata nella scuola di Amici lo scorso settembre. I due si sono avvicinati e con il passare del tempo sono diventati sempre più affiatati, fino a essere una coppia a tutti gli effetti, nonostante gli alti e bassi. E ora che il cantante è stato eliminato, ha raccontato che continua a fare il tifo per lei: "Spero davvero che riesca a rimanere in gioco il più a lungo possibile". Ha poi ammesso di sentire la sua mancanza: "Mi manca, sarebbe impossibile il contrario. Ma ormai manca poco alla fine del programma e presto potremo rivederci. Spero solo che riesca a vivere questa esperienza fino in fondo, con entusiasmo e serenità".

Il saluto di Luke ad Alessia: "Ti aspetta un'estate con me"

Luke è stato eliminato dal Serale di Amici durante l'ultima puntata, in onda sabato 5 aprile. Come si è visto poi nel daytime, il cantante ha potuto salutare i compagni in modo ‘artistico', cioè cantando per loro il suo inedito Valentine. Dopo averli abbracciati tutti, ha parlato con la fidanzata, spiegandole che non vede l'ora di poter passare del tempo con lei, sua più grande fan: "Sappi che ti aspetta un’estate con me, una bella estate insieme. Ti voglio con la fascetta al mio concerto e io verrò alle tue gare. Ti aspetto fuori, passeremo tanto tempo uniti. Starai con me quando canterò, perché io voglio cantare tanto, voglio fare questo nella vita“.