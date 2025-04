video suggerito

Chiara in lacrime dopo il Serale di Amici 24: “Sono in difficoltà, non vivo bene questo periodo” Chiara Bacci sta vivendo un momento di crisi ad Amici. Dopo la terza puntata del Serale, andata in onda sabato 5 aprile, la ballerina si è sfogata in lacrime: “Sto avendo delle difficoltà, mi sento altalenante, non so come reagire”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Bacci sta vivendo un momento di crisi ad Amici. Dopo la terza puntata del Serale, andata in onda sabato 5 aprile, la ballerina si sente bloccata e inferiore rispetto agli altri ballerini. Nel daytime del 7 aprile, ha parlato della situazione ai compagni e al fidanzato Trigno.

Chiara in crisi dopo il Serale, le parole di Trigno

Come si è visto nel daytime del 7 aprile, Chiara ha vissuto un momento di difficoltà dopo la puntata del Serale, in cui è stata a rischio eliminazione contro Luke, poi uscito dalla scuola. "Non so come reagire, mi vedo sempre troppo altalenante rispetto agli altri", ha spiegato sfogandosi con Francesco e anche con il fidanzato Trigno, preoccupato per lei dopo la puntata. "Faccio fatica a esternare questo sentimento qui, mi sento in difetto, non mi viene da dirlo ad alta voce", ha poi aggiunto la ballerina.

Riunita in Casetta insieme al resto dei compagni, Chiara ha ascoltato le parole di Trigno, rivedendosi in parte nel suo percorso. Il cantante ha spiegato: "Ho avuto tanta libertà quando ho finito l'Università, sono stato da solo a Milano. E quando un ragazzo si trova tanto tempo e tanta libertà, fa scelte sbagliata. Avere tanta libertà mi ha rinchiuso".

"Faccio fatica, non vivo bene questo periodo"

Dopo aver sentito le parole di Trigno, in casetta insieme agli altri compagni e alla produzione, Chiara ha spiegato come si sente: "Sto avendo delle difficoltà nell'approccio al ballare. Dipende dalla mia testa. Faccio un po' di fatica". E, con le lacrime agli occhi, ha aggiunto: "Faccio un po' di fatica, non mi sto vivendo bene questo periodo. Tutto il lavoro che c'è dietro mi stanca, non riesco a viverla bene".