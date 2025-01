video suggerito

La classifica dei nuovi inediti ad Amici 2024: comanda TrigNO, sorprende Jacopo Sol A una settimana dalla pubblicazione del secondo round di inediti di Amici 2024, c’è già qualche piccola sorpresa, come la presenza in testa di TrigNO con Maledetta Primavera. Andiamo a vedere come si stanno comportando i singoli su Spotify. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amici 2024, via Comunicato Stampa

Con la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 2024, che ha visto la vittoria nella gara inediti da parte di Antonia con Dove ti trovi tu, si chiude il secondo mini ciclo di quest'edizione, dandoci la possibilità di riflettere sulle trasformazioni avvenute negli scorsi mesi. Infatti, dopo il primo round di inediti, pubblicato lo scorso novembre, abbiamo assistito nelle ultime settimane anche al secondo ciclo, che ha visto l'esordio di autori come Jacopo Sol con Complici, ma anche Deddè con Periferia. E poco prima di perdere la possibilità di continuare il proprio percorso ad Amici, Ilan ha cantato il suo secondo inedito, dopo Mezzocielo: stiamo parlando di Sangue Blu. Ma andiamo a scoprire quali sono gli inediti del secondo round di Amici 2024: c'è TrigNO con Maledetta Milano, Jacopo Sol con Complici, LUK3 con Valentine, Antonia con Dove ti trovi tu, Deddè con Periferia, Mollenbeck con Male, Chiamamifaro con O.M.G, SenzaCri con Tutto L'Odio, Nicolò con Yin e Yang, Vybes con Non Mi Passa e Ilan con Sangue Blu. Solo SenzaCri non ha avuto ancora la possibilità di mostrare sul palco di Amici il suo secondo inedito, assente nelle ultime due puntate per influenza. Ecco la classifica del secondo round degli inediti di Amici a una settimana dalla loro pubblicazione su Spotify.

TrigNO con Maledetta Milano: 370mila stream Jacopo Sol con Complici: 270mila stream LUK3 con Valentine: 245mila stream Antonia con Dove ti trovi tu: 227mila stream Deddè con Periferia: 137mila stream Mollenbeck con Male: 129mila stream Chiamamifaro con O.M.G: 118mila stream SenzaCri con Tutto L'Odio: 98mila stream Nicolò con Yin e Yang: 92mila stream Vybes con Non Mi Passa: 77mila stream Ilan con Sangue Blu: 57mila stream

Gli autori e i produttori del secondo round di inediti di Amici 2024

Ma andiamo a scoprire anche gli autori e i produttori dei singoli pubblicati nel secondo round di inediti ad Amici 2024.

Antonia con Dove ti trovi tu: scritta da Giampiero Gentile e Raffaele Esposito e prodotta da Grnd e Due

Chiamamifaro con O.M.G.: scritta da Chiamamifaro, Viviana Belotti, Alessandro Belotti e Emanuele Cotto e prodotta da Etta e Marco Paganelli

Deddè con Periferia: scritta da Deddè, Giampiero Gentile e Davide De Blasio e prodotta da Davide De Blasio

Ilan con Sangue blu: scritta da Ilan Muccino, Andrea Campi, Damiano Ferrari e Alessandro De Crescenzo e prodotta da Damiano Ferrari e Alessandro De Crescenzo

Jacopo Sol con Complici: scritta da Jacopo Sol e Nicola Lazzarin e prodotta da Cripo

LUK3 con Valentine: scritta da LUK3, Roberto Tornabene, Massimo Barberis e Luca Indino e prodotta da Macs e Isohel

Mollenbeck con Male: scritta da Mollenbeck e Gianmarco Grande e prodotta da Grnd

Nicolò con Yin e Yang: scritta da Antonio Maiello, Piero Romitelli e Nicolò e prodotta da Riccardo Scirè

SenzaCri con Tutto L'Odio: scritta da SenzaCri, Fiodor Fogliato e Stefano Tartaglini e prodotta da Fiodor

TrigNO con Maledetta Milano: scritta da TrigNO, Gianmarco merolle, Stefano Tartaglini e Antonio Filippelli e prodotta da Steve Tarta e Antonio Filippelli

Vybes con Non Mi Passa: scritta da Vybes e Paolo Marocco