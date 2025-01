Cosa significa l’eliminazione di Ilan e cosa lascia ad Amici 2024

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Ilan, Amici 2024

Aver rinviato una scelta legittima quanto difficile potrebbe esser vista come una colpa, un tentativo insistito nel tempo e nello spazio di cambiare una realtà che è apparsa a tutti, anche a Ilan, da settimane, forse mesi. Con l'annuncio di Anna Pettinelli si chiude la storia di Ilan Muccino ad Amici 2024, un percorso che ha ben più di qualche rimorso covato, nel cantante e nella classe degli insegnanti, e pochi momenti d'esaltazione, almeno sul palco del talent di Canale 5. La riflessione di Anna Pettinelli non nasconde il dispiacere per un percorso in cui è difficile stabilire la crescita artistica del cantante: "Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione. Ho scelto di dirtelo in questo luogo più intimo e non in puntata per raccogliere le tue sensazioni. La mia valutazione è questa, non ho visto miglioramenti. Per me è meglio che esci dalla scuola e trovi una tua strada".

Il viso, contrito, di Ilan racconta anche una linea temporale in cui il cantante romano ha mostrato, sul palco, un grande nervosismo, legato anche ai turbamenti per i pessimi posizionamenti in classifica e un cambio di insegnante tutt'altro che digerito. Ciò che è accaduto nelle settimane successive alla scelta di Rudy Zerbi di preferirgli Jacopo Del Sol mostrano la confusione nel breve termine avuta dalla coppia Ilan-Pettinelli. Dalla decisione di esibirsi con Breakeven dei The Script, completamente lontano dalla sua misura e da ciò che avrebbe potuto mettere in mostra il suo timbro ai dubbi sull'inedito. Proprio nell'ultima puntata il nervosismo si è trasformato in un ghigno e Sangue Blu avrebbe meritato una migliore presentazione: ma la frustrazione anche li è montata, appannando anche la vista sui giudizi, autentici e precisi, di Dardust.

Eliminazione rinviata dopo la sfida con Jacopo Sol

Ed è necessario a questo punto, fare un bilancio sulla partecipazione di Ilan ad Amici 2024. L'eliminazione, a due mesi dall'inizio del Serale, sarebbe potuta arrivare già un mese prima, proprio quando dopo la sfida persa con Jacopo Sol e le critiche di Zerbi, il suo percorso sembrava esser finito. Si è scelto di rinviare un approccio definitivo, senza però trovare nel frattempo una nuova veste. Ed è qui che entra in gioco, quella che potrebbe esser definita la "colpa" del giovane cantante romano. In uno stato di fragilità emotiva e mentale, perdurato durante le puntate del Pomeridiano, meno in casetta come dimostrano le reazioni di Vybes e TrigNo all'eliminazione, Ilan non ha trovato la sua dimensione: o almeno non è riuscito a uscire dal recinto di Mezzocielo, uno degli inediti più interessanti di quest'edizione.

La capacità di non interrompere quel flusso negativo e una maturità artistica che ha bisogno di essere almeno cercata, più che raggiunta, ha sviluppato in Ilan un grosso timore nell'esposizione, descritto anche da Alex Britti dopo l'esibizione con Breakeven dei The Script. Si è arrivati alla fine dell'avventura per Ilan con il dubbio che le dinamiche di sfida della trasmissione più che l'imponente mole di lavoro della scuola, possano aver arrecato più danni che benefici al giovane cantante romano. Dall'altro lato, quale miglior palcoscenico per osservare una frazione di ciò che un cantautore nazional popolare ha la necessità di affrontare, dall'approccio con i professionisti del mondo della musica alla comunicazione della propria musica su piattaforme di streaming, ma anche radiofoniche e televisive.