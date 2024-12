video suggerito

Ad Amici Zerbi pensa a un sostituto per Ilan, il cantante in lacrime si sfoga: “Sto sbagliando tutto” Nella scuola di Amici 24 Rudy Zerbi sta pensando di sostituire Ilan con un altro cantane, Jacopo Sol. Una decisone che l’allievo non si aspettava e che l’ha messo in crisi. Al telefono con la madre, è scoppiato a piangere: “Se esco da qui senza etichetta discografica, cosa faccio? Sto sbagliando tutto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Ilan ad Amici 24 potrebbe finire. Rudy Zerbi ha fatto entrare nella scuola un possibile sostituto del cantante, Jacopo Sol, che ha fatto il suo ingresso in Casetta e ha conosciuto il professore. L'allievo è preoccupato per il suo destino e si è sfogato con gli altri compagni e con la madre al telefono.

Rudy Zerbi pensa a sostituire Ilan con Jacopo Sol: il cantante entra in Casetta

Come si è visto negli ultimi daytime, Zerbi non ha nascosto di aver pensato a una possibile sostituzione del suo allievo Ilan con Jacopo Sol. Nel frattempo il ragazzo ha fatto il suo ingresso in Casetta e ha conosciuto gli altri allievi, che l'hanno subito fatto sentire accolto. "Non mi va di fare l'antipatico, non siamo amici però non mi metto a dargli fastidio. Non è quello che vorrei. Faccio quello che posso, cioè reagire", ha detto Ilan sfogandosi con Danny e apparendo piuttosto preoccupato.

L'incontro con Zerbi e lo sfogo di Ilan

Deciso a fare tutto in maniera trasparenti, Zerbi ha convocato insieme in studio Ilan e Jacopo Sol. Rivolgendosi al suo attuale allievo ha spiegato: "Devo capire se stare qua dentro ti serve e ti fa stare bene, come persona prima ancora che come artista. Mi ha fatto piacere che hai deiciso di studiare, ma quando arriva il momento di esibirti è come se avessi una involuzione. Non va bene, vuol dire che c‘è una forma di disagio". "È un problema che ho qua, perché vengo visto da tante persone e mi viene chiesto di comunicare, sento un peso in più", ha spiegato il ragazzo. Poco dopo Jacopo ha raccontato la sua storia personale e il professore si è preso del tempo per pensare prima di prendere una decisione.

Leggi anche Chi è Samuele Mollenbeck, il nuovo cantante di Amici 2024 che ha vinto la sfida con Diego

Tornato in Casetta, Ilan è apparso preoccupato perché non è riuscito a dare il massimo per via di un problema alla voce. Chiacchierando con la madre al telefono, è poi scoppiato in lacrime: "Mi scoccia che non sto arrivando al pubblico come vorrei. Non me ne frega un ca**o di tornare a studiare chitarra, di aspettare che le cose evolvano lentamente. Se esco da qui senza etichetta discografica, cosa faccio? Sto sbagliando tutto".