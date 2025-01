Perché Senza Cri e TrigNO sono assenti nella puntata di Amici 24 del 19 gennaio

video suggerito

Senza Cri e TrigNO sono assenti nella puntata di Amici di domenica 19 gennaio 2025. È in onda ora, su Canale5, il nuovo appuntamento con il talent show e i telespettatori si stanno interrogando, attraverso tweet su X, sul motivo per il quale i due allievi non sono presenti in studio. Il loro banco risulta infatti vuoto: per Senza Cri si tratta della seconda assenza di fila.

Perché Senza Cri è di nuovo assente in puntata: "Ha la febbre"

Senza Cri è ancora malata e per questo motivo non ha potuto partecipare alla puntata di Amici ora in onda su Canale5. La cantante "ha la febbre", così come specificato da Lorella Cuccarini e Maria De Filippi prima dell'esibizione di Antonia, e il suo stato influenzale la costringe a saltare il secondo pomeridiano del talent show. Già nella scorsa puntata di domenica 12 gennaio, infatti, si è dovuta assentare.

Cosa è successo a TrigNO: il motivo della sua assenza in puntata

Il cantante non è stato nominato nella puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, ma il motivo della sua assenza è riconducibile al provvedimento disciplinare. TrigNO in settimana è stato punito da Anna Pettinelli per cattiva condotta. Dopo la ramanzina di Alessandra Celentano sull'uso del cellulare, ha avuto una dura reazione che ha costretto la sua insegnante a intervenire. La sua maglia, per questo motivo, è stata sospesa e per lui si sono interrotte anche le lezioni. "Per questa puntata non parteciperai. Dopo la puntata ragioneremo insieme e ti prego di fare tesoro di questa esperienza, di questa settimana di pausa, soprattutto per prepararti", le parole della Pettinelli in merito alla puntata di oggi.

La puntata di domenica 19 gennaio: cosa è successo

La puntata del pomeridiano di Amici di oggi ha visto l'esito delle sfide tra gli allievi. Chiara ha conquistato un 9 dalla maestra Alessandra Celentano con l'esibizione, con tacchi alti, sulle note di un ballo latinoamericano. Daniele ha fatto piangere lo studio con la sua coreografia, e anche Francesca ha emozionato tutti sulle note di una canzone a lei assegnata dalla madre, Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero.