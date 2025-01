Ad Amici vietano l’uso del cellulare, Trigno perde la pazienza: provvedimento disciplinare per il cantante

video suggerito

Provvedimento disciplinare per Trigno nella scuola di Amici 24. Il cantante si è lamentato perché la produzione ha deciso di togliere il cellulare agli allievi e mettere a disposizione un videobox per sentire le proprie famiglie. Il 23enne si è sfogato con parolacce e prendendo più volte a calci una bottiglietta. Per questo suo comportamento, la sua prof Anna Pettinelli ha deciso di punirlo.

La ramanzina di Alessandra Celentano a Trigno: cosa è successo

La produzione ha deciso che gli allievi di Amici non possono più usare il telefono nella scuola. Per sentire le loro famiglie, quindi, gli autori hanno messo a disposizione un videobox, in cui ciascuno può entrare e parlare liberamente con i propri cari. Per Trigno però questa decisione è assurda, dal momento che si sente spiato e pensa di non poter essere libero di dire quello che vuole: "Non mi serve a un ca**o, è inutile. Mi viene il nervoso, facciamo la chiamata di gruppo già che ci siamo, è una me**a. Guardi quel blu di me**a, intervieni mentre sto parlando con mia mamma?". Dopo essersi sfogato a parole, il cantante ha iniziato a prendere ripetutamente a calci una bottiglietta in giardino, continuando a lamentarsi della cosa.

Per via del comportamento di Trigno, Alessandra Celentano ha deciso di convocare tutti gli allievi in studio e ha spiegato: "Avete firmato un regolamento per stare qua. In questa scuola avete tutto quello che può servire per stare bene, l'unico dovere è rispettare le persone che lavorano con voi e di essere educati". Dopo aver fatto vedere al resto del gruppo il filmato riguardante il cantante, la prof ha spiegato:

Era inascoltabile quello che hai detto, stavi chiedendo cose inerenti al programma. Non so neanche come descriverlo. Se tu, caro Trigno, ti senti in carcere e spiato, la porta è sempre pronta. Puoi andare via anche adesso. Voglio vedere il rispetto per la gente che lavora per voi. Vi preoccupare di come uscite, di cosa va in onda, avete un microfono e una telecamera h24, non potete fare quello che vi pare.

La decisione di Anna Pettinelli e la reazione di Trigno

Trigno ha provato a spiegare il suo punto di vista, ma Celentano non gli ha dato modo di parlare. Al suo fianco anche Anna Pettinelli, insegnante di canto dell'allievo, che ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei suoi confronti: "Non ho niente da dire, tranne che sono delusa. Da questo momento la tua maglia è sospesa". "Per dei calci alle bottigliette? Chiedo scusa per le parolacce, ma non ho rotto niente, non stavo facendo niente di male", ha provato a giustificarsi Trigno, ma a nulla sono servite le sue parole.

Rientrato in Casetta e scoperto che anche le lezioni sono sospese, il ragazzo si è confrontato con la fidanzata Chiara, che ha provato a farlo ragionare: "Sei una persona aggressiva, la reazione è esagerata. A me ha dato fastidio. Rifletti veramente su quello che vuoi. Se vuoi stare qua davvero, devi cambiare".