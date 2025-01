video suggerito

Amici, la maestra Celentano litiga con Emanuel Lo dopo l’esibizione di Chiara: “Sei ridicolo, non è possibile” Nella puntata del 19 gennaio di Amici 24, Alessandra Celentano ha attaccato Emanuel Lo per il voto dato alla ballerina Chiara. “Sei ridicolo, nemmeno la sufficienza”, ha detto la maestra. “Non mi arriva il diverimento”, ha risposto lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Accesa discussione tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo nella puntata del 19 gennaio di Amici 24. I due professori si sono scontrati dopo l'esibizione della ballerina Chiara. "Le ho dato 9, è bellissima" ha detto la maestra. Il collega non è d'accordo: "Non mi arriva il divertimento, è altalenante".

Alessandra Celentano dà 9 a Chiara, Emanuel Lo non è d'accordo

Durante la puntata di Amici del 19 gennaio, Chiara si è esibita in una coreografia di latinoamericano indossando un paio di tacchi. "Non è semplice, è stata una sfida", ha detto la ballerina dopo aver ricevuto i complimenti della giudice esterna Rebecca Bianchi. Anche Alessandra Celentano è d'accordo: "Confermo il 9 che le ho dato durante le prove, è una ballerina bravissima". Di diversa opinione Emanuel Lo, che non ha dato all'allieva nemmeno la sufficienza: "Confermo il 5.5 per lo stesso motivo, per il ‘credici'. Sei sempre altalenante, ogni tanto Chiara esce e poi torna giù. Non c'era quella passionalità". Esortata da Maria De Filippi, Chiara ha risposto: "Ci sto lavorando, lo capisco, anche se non gli do totalmente ragione". "Ci tenevo che dicesse qualcosa e non si nascondesse dietro a un sorriso pre stampato", ha spiegato la conduttrice.

"Sei ridicolo", l'attacco di Celentano a Emanuel Lo

Stupita dalla valutazione di Lo, Celentano lo ha attaccato credendo che non sia oggettivo: "5 e mezzo sei ridicolo. Neanche la sufficienza, dai". "Non mi arriva il divertimento", ha ribadito il professore. "È un problema tuo, mi farei due domande. Non è possibile che a una ballerina come lei non dai la sufficienza", ha continuato Celentano. E poi, facendo una piccola gaffe in cui ha citato in modo sbagliato il brano Fiumi di Parole dei Jalisse, ha detto: "Qui sono giochi di parole, giochi di parole". "Fiumi di parole", l'ha corretta scherzando Maria De Filippi.