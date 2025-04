Luk3: “Le critiche di Pettinelli non mi hanno abbattuto. Sono innamorato di Alessia, è la prima volta per me”

video suggerito

Luk3 è ospite nel salotto di Verissimo sabato 12 aprile. Il cantante parla del suo percorso all'interno di Amici, show di Maria De Filippi a cui ha dovuto dire addio nella terza puntata del Serale. A Silvia Toffanin confessa di sentire la mancanza di Alessia Pecchia, augurandosi il meglio per la loro storia d'amore anche fuori dal talent.

Luk3: "Dopo Amici ho una nuova consapevolezza di me"

Con Silvia Toffanin Luk3 mette subito in chiaro che, nonostante l'eliminazione dal programma, da Amici ne è uscito vittorioso: "Sono stato lì sette mesi, ho una nuova consapevolezza di me". Mentre era nella scuola è diventato maggiorenne: "Ho sempre detto che i miei 18 anni li avrei voluti festeggiare ad Amici". È sicuro che la musica non lo lascerà mai e al momento sta continuando a studiare chitarra al conservatorio, ma non solo. "Scrivo da quando sono piccolo, la prima canzone l'ho scritta con mio cugino e mia cugina" aggiunge.

Luk3: "Alessia è importante per me, è la prima volta che mi innamoro"

Luk3 non si è fatto scalfire dalle critiche di Anna Pettinelli: "Mi hanno fatto crescere, la ringrazio. Le ho prese nel giusto modo, non mi sono fatto abbattere dalle sue parole". Lorella Cuccarini, invece, lo ha sempre supportato: "Mi ha accompagnato ed è stata mia madre lì dentro. Era sempre lì a farmi tornare sulla retta via". Una volta tornata a casa è stato accolto con una grande festa organizzata dalla sua famiglia: "Con loro ho sempre parlato poco. Grazie a questa esperienza hanno scoperto tanti lati di me che non avrebbero conosciuto senza il programma". All'interno del talent show ha conosciuto Alessia:

Faccio fatica a parlare d'amore, per questo ho la musica. Ho avuto la fortuna di aver trovato questa persona che per me è importantissima, è la persona più pura, da non perdere. È la prima volta che mi innamoro così, non mi era mai capitato di trovare una persona del genere. Manca poco e voglio vederla vincere. Mi emoziona rivedere il nostro saluto però sono sicuro che fuori ci sarà un bellissimo continuo. Le ho detto io andrò alle sue gare e lei ai miei concerti. Ci aspetta un'estate insieme.