Chiamamifaro eliminata da Amici 24, le parole dell'allieva: "Ho paura di tornare a casa, so di aver fallito" L'eliminata della puntata del Serale di Amici di Sabato 12 aprile è Chiamamifaro. La cantante era arrivata al ballottaggio finale con SenzaCri. In casetta, come di consueto, Maria De Filippi ha aperto il collegamento per comunicare alle allieve chi tra loro due avrebbe dovuto abbandonare il talent. Le parole della cantante: "Ho paura di sentirmi una delusione, penso di essere cresciuta tanto qui dentro".

A cura di Sara Leombruno

L'eliminata della puntata del Serale di Amici di Sabato 12 aprile è Angelica Gori, in arte Chiamamifaro. La cantante era arrivata al ballottaggio finale con SenzaCri. In casetta, come di consueto, Maria De Filippi ha aperto il collegamento per comunicare alle allieve chi tra loro due avrebbe dovuto abbandonare il talent. Le parole della cantante: "Ho paura di sentirmi una delusione, penso di essere cresciuta tanto qui dentro".

Chiamamifaro eliminata da Amici, la reazione dell'allieva

"Cosa ti porti a casa di tutto ciò, Cristiana?", ha chiesto Maria De Filippi a lei e SenzaCri, che era arrivata al ballottaggio finale. A quel punto, l'allieva di Cuccarini è scoppiata a piangere, non riuscendo a parlare. Ha preso quindi parola proprio Chiamamifaro: "Da quando sono sul palco del Serale mi sto vivendo le esibizioni, mi sto piacendo, mi sto divertendo un sacco. Ho paura di tornare a casa perché penso di essere cresciuta tanto qui dentro, ho paura di sentirmi una delusione, se dovessi uscire oggi. So di aver fallito, sarei voluta arrivare più avanti", le parole.

"A volte ho paura a dire quanta fame ho per questo lavoro, ho paura di risultare presuntuosa, ma ne ho tanta", ha continuato.

Le parole di Maria De Filippi

"Angelica, sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting", ha detto Maria, confermandole che fosse lei l'eliminata della serata. Il riferimento è a Cristina Parodi e Giorgio Gori, celebri genitori dell'allieva. "È stato un onore condividere con voi questi mesi, non dimenticherò mai nessuno di voi", ha detto, prima di abbracciare Alessia Pecchia, che è stata una delle persone con cui ha legato di più nel programma.