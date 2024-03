Testo e significato di Come un tuono, la canzone di Rose Villain e Guè conquista TikTok Come un tuono, canzone di Rose Villain feat Guè, contenuta in Radio Sakura ha conquistato TikTok e le classifiche dei singoli: ecco il testo e il significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

Rose Villain (ph Marcello Dino Junior)

Rose Villain ha pubblicato da un paio di settimane il suo nuovo album "Radio Sakura" che nel frattempo ha conquistato oltre 50 milioni di ascolti, anche grazie alle performance di "Io, me e altri guai" e soprattutto di "Click Boom!", la canzone che ha portato al Festival di Sanremo e ha conquistato oltre 25 milioni di ascolti a poco più di un mese dalla fine della kermesse condotta da Amadeus. Ma in questi giorni a prendersi la copertina è Come un tuono, canzone contenuta nell'album che ha il feat di Guè. La canzone, decima in tracklist, sta conquistando i creator di TikTok e questa settimana è in testa alla top 5 delle canzoni più utilizzate sul social cinese davanti a colleghi come Annalisa e Geolier, al punto da spingersi fino alla quinta posizione della classifica FIMI dei singoli e superare i 5 milioni di stream., con un balzo di 23 posizioni in sette giorni, mentre il visual video è nella top 10 delle tendenze.

Il testo di Come un tuono

Baby, so che mi guardi

Anche se la notte è buia

E no, non sei come gli altri

Dimmi come sei tu

Noi sotto una luna piena, lingue intrecciate, Bottega

Sai di tre stelle, Bottura, pelle d'oca sulla schiena

E io sento Einaudi quando ti muovi sopra me

Dipingi con le mani, io rinasco come Venere

Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri

Il cuore viaggia veloce, più di una Ducati

Come Sassicaia, sempre mi ubriachi

Sono in un Sorrentino quando tu mi parli

Che caldo c'è stasera, ma a me non importa

Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta

Vestita in bianco, tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolеt mentre il sole tramonta

Comе un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male, non ti perdono

Respiro sott'acqua all'improvviso

Per la prima volta, mhm (Mhm)

Baby, tolgo il tettuccio (Ah)

Tu sei bella, Bellucci

Ho preso fiori, Fiorucci

Sono più G di Gucci

Attaccato al tuo booty

Che fa girare tutti

Come Ornella stan muti

Le mie rime velluti

È un amore a prima pista in questa via (In questa via)

Baby, scambieresti la tua penna con la mia (Ah)

Per vedere chi dei due ci scriverebbe una bugia?

Il cuore in avaria, mala mía, malavita, Malvasia

Se i sogni non si fossero avverati (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Se i conti poi si fossero azzerati (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Non resteremmo qui così attaccati, a cavallo Maserati

Poi tutto passerà, sì

Che caldo c'è stasera, ma a me non importa

Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta

Vestita in bianco, tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male, non ti perdono

Respiro sott'acqua all'improvviso

Per la prima volta, mhm

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male, non ti perdono

Respiro sott'acqua all'improvviso

Per la prima volta, mhm

Il significato della canzone di Rose Villain e Guè

La canzone, come spiega la stessa Rose Villain, nel track by track dell'album è ispirata "all’immaginario dell’omonimo film con Ryan Gosling" ed è "una bachata rap che parla di un amore improvviso e per questo un po’ pericoloso". La canzone è piena di riferimenti a marchi film e vini e soprattutto racconta di un amore spensierato e appena nato: "Come un tuono, sei arrivato senza preavviso, se mi fai male, non ti perdono" canta Rose, ma anche "Che caldo c'è stasera, ma a me non importa, spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta". Nel brano si citano il cuoco Bottura, il pianista Ludovico Einaudi, la Venere di Botticelli, il regista Paolo Sorrentino, confermando l'amore della cantante per il Cinema, mentre Guè cita Ornella Muti e Monica Bellucci.

Il successo su TikTok

E proprio la strofa di Guè è quella che è diventata virale su TikTok, dove la canzone in pochi giorni si è presa la testa della classifica dei brani più utilizzati sulla piattaforma. Sono migliaia, infatti, i video che usano la parte di Guè come sottofondo. I versi più usati, infatti, sono questi: "Baby, tolgo il tettuccio (Ah), tu sei bella, Bellucci, ho preso fiori, Fiorucci, sono più G di Gucci. Attaccato al tuo booty che fa girare tutti, Come Ornella stan muti, le mie rime velluti".

Perché Rose Villain ha scelto una bachata rap per Come un tuono

A Fanpage.it Rose Villain ha spiegato anche come nasce questa canzone e perché il sound sudamericano non dovrebbe spiazzare i suoi fan: "Per me è una bachata. In generale, quando scrivo ho voglia di stupirmi, di non annoiarmi mai, neanche quando ascolto le canzoni. Non voglio annoiare le persone. Poi c'è questa cosa che non sa nessuno, ovvero che ho frequentato la Repubblica Dominicana perché ho una parte di famiglia che viveva lì. Ci ho passato tanto tempo, avevo anche una casa e quindi ho una parte di famiglia praticamente dominicana. Può sembrare strano che io faccia un pezzo reggaeton, ma io lo sento. Conosco bene lo spagnolo, se lo parlo lo faccio con la pronuncia un po' dominicana, sono tutte cose molto autentiche per me".