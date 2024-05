video suggerito

Testo e significato di Paprika, Ghali torna con Takagi & Ketra e polemizza con la Rai Ghali ha pubblicato il nuovo singolo Paprika, che arriva dopo il successo di Casa mia: con Takagi & Ketra il rapper manda anche una stoccata alla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Casa mia, la canone con cui Ghali ha debuttato in gara al Festival di Sanremo, e classificatasi al quinto posto, Ghali torna con una nuova canzone intitolata Paprika, uscita oggi 10 maggio. La canzone, prodotta da Takagi e Ketra, due dei produttori più influenti del Paese nonché hitmaker quando si parla di canzoni estive e tormentoni, viene definita nel comunicato stampa afro urban-pop ed è stata scritta dallo stesso Ghali assieme agli autori spagnoli J-Castle e Daramola. Il rapper continua in questa sua esplorazione del mondo afro-urban, prendendosi anche la libertà di tornare sulle ultime polemiche con la Rai, avvenute dopo il suo "Stop al genocidio" detto sul palco dell'Ariston che gli ha causato non pochi problemi.

Il testo di Paprika

Habibi, my love

Habibi, my love

Habibi, my love

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l'anima

Spari su un cuore che già sanguina

One shot, one shot, no more, no, no

Ne giro una dove capita

Me l'accendo per nascondere una lacrima

Hai gli occhi rossi come paprika

No love, no love, no more, no, no

Leggi anche Significato e testo di Non ho bisogno più di te, Noemi canta di essere una donna nuova

Baby, ora no (No), dopo il Ramadan (Eh)

Ora non ce l'ho (No), a casa ce l'ho (Ho)

Vieni e te lo do (Seh), I got what you want

Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai (Mai)

Abbiamo litigato, ma per cosa?

Neanche tu sai perché sei nervosa

Con quella bocca velenosa

Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?

Facciamo una bimba

La chiamiamo Italia

Se non fai la brava

Dirà prima: "Papà", pa-pa-pa

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l'anima

Spari su un cuore che già sanguina

One shot, one shot, no more, no, no

Ne giro una dove capita

Me l'accendo per nascondere una lacrima

Hai gli occhi rossi come paprika

No love, no love, no more, no, no

Lo sai da quando tu sei partita

Che mi faccio le domande sulla vita

Tante cose, giuro, che non le ho capite mica

E mi sento un ladro senza via d'uscita

Spero sia guarita e che hai fatto move on

Perché io già da mo, ma so che non sei la tipa, tu

So che vuoi stare con me e che hai capito lo swag

Guarda che lo so che la tua amica

Dice che

Quelli come me ti rovinano la vita (No)

Non sa niente di me

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l'anima

Spari su un cuore che già sanguina

One shot, one shot, no more, no, no

Ne giro una dove capita

Me l'accendo per nascondere una lacrima

Hai gli occhi rossi come paprika

No love, no love, no more, no, no

Oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh (Habibi, my love)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh (Habibi, my love)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh (Habibi, my love)

Il significato di Paprika

La canzone ha avuto un antipasto di viralità nei giorni scorsi, ma oggi è possibile leggere tutto il testo, riferimento a una coppia, ma con vari riferimenti, sia alla marijuana ("Hai gli occhi rossi come paprika, di me ti fumi pure l'anima… Ne giro una dove capita Me l'accendo per nascondere una lacrima"), un riferimento all'Italia, spesso presente nelle. sue canzoni ("Facciamo una bimba La chiamiamo Italia") ma soprattutto c'è anche un verso che riprende la vecchia polemica con la Rai, quando Ghali canta "Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai (Mai)" facendo riferimento alle polemiche che scatenarono il suo "Stop al genocidio" detto sul palco di Sanremo. Una frase ancora più attuale dopo il caso Scurati.