La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2025 a Torino: l'ordine dei cantanti e gli orari Questa sera, domenica 15 giugno 2025, torna il Kiss Kiss Way 2025, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss in Piazza Castello a Torino dalle ore 21. Sul palco si esibiranno artisti come Gaia, Serena Brancale, Ghali, Trigno e The Kolors.

Trigno e Stash dei Kolors

Dopo il doppio appuntamento a Piazza del Plebiscito a Napoli, il concerto di Kiss Kiss ha fatto tappa a Torino, per la precisione a Piazza Castello, dove questa sera, 15 giugno si terrà il concerto che vedrà esibirsi nel capoluogo piemontese alcuni tra gli artisti che quest'estate hanno scelto di pubblicare canzoni estivi o tormentoni, come siamo soliti chiamarli. Sul palco di Piazza Castello, infatti, saliranno artisti come Gaia, Serena Brancale, Ghali, The Kolors, ma anche Baby K, Les Votives e come ospite speciale ci sarà il vincitore della categoria di Canto dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ovvero Trigno.

Per chi non potrà essere in piazza, il Kiss Kiss Way sarà trasmesso anche in diretta televisiva e radiofonica, su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV (canale 158 DTT), mentre il 2 e 9 agosto saranno trasmessi due speciali da due ore tratti proprio da questo tour e andranno in onda in chiaro su TV8, su Sky Uno e in streaming su NOW. I prossimi appuntamenti si terranno il 28 e 29 giugno a Corigliano Rossano il Palmeto, l'11 e 12 luglio a Baia Domizia e la tappa finale sarà il 26 e 27 luglio a Golfo Aranci.

La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss a Torino e l'ordine di esibizione dei cantanti

Questa sera a Piazza Castello a Torino alcuni tra i cantanti italiani più amati si esibiranno per il concerto di Kiss Kiss portando sicuramente le loro canzoni pubblicate in occasione dell'estet. E così i fan piemontesi e tutti coloro che guarderanno il concerto in tv o lo ascolteranno in radio potranno cantare e ballare sulle note di Chill di Ghali, ma anche di Pronto come va dei The Kolors che potrebbero anche portare Tu con chi fai l'amore, probabilmente i Coma_Cose porteranno La gelosia, mentre Fred De Palma si esibirà nell'ultimo Barrio Lambada e Baby K porterà il singolo Follia mediterranea. In attesa dell'ordine ufficiale della scaletta, ecco tutti gli artisti che si esibiranno al concerto:

