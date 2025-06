Il concerto di Radio Kiss Kiss a Torino con Ghali, Gaia, Trigno e Kolors: quando comincia e come guardarlo in tv

video suggerito

A cura di Redazione Music

Serena Brancale, Ghali e Gaia al Kiss Kiss Way di Torino

Dopo il successo dell'esordio a Napoli, dove migliaia di persone hanno occupato Piazza del Plebiscito a Napoli il 30 e 31 giugno, Kiss Kiss Way arriva a Torino, il 14 e 15 giugno, in Piazza Castello per una due giorni che occuperà la piazza principale della città con un villaggio ad hoc e un palco che la domenica ospiterà alcuni tra gli artisti italiani più amati del momento – da Ghali a Serena Brancale, passando per Gaia, The Kolors e Baby K – e le canzoni che ci stanno accompagnando in questa stagione estiva. È previsto un importante afflusso di gente – l'evento comincia alle 20.45 -, visto che i biglietti messi a disposizione dalla radio sono andati sold out in soli 10 minuti con migliaia di persone anche nel capoluogo piemontese. Oltre alla musica, in piazza sarà montato il Villaggio Kiss Kiss & Casa Kiss Kiss dove si terranno le dirette radiofoniche live con speaker e artisti, ci saranno giochi a premi, lounge & bar area e esperienze immersive per tutte le età.

Il programma del Kiss Kiss Way a Torino

Come ogni evento estivo in piazza che si rispetti, la musica ha il ruolo principale, soprattutto se a organizzarla è una radio come Kiss Kiss che a Torino porterà una line up composta da Baby K, BNKR44, Capo Plaza, Coma Cose, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Paola Iezzi + Fabio Rovazzi + Dani Faiv, Planet Funk, Serena Brancale, Settembre, The Kolors!. Come special guest è stato annunciato TrigNO, vincitore della categoria canto di Amici oltre ai Les Votives, band che ha trovato popolarità grazie all'ultima edizione di X Factor. Tutti gli artisti canteranno per il pubblico in Piazza Castello le loro hit, comprese le canzoni che hanno pubblicato per l'estate 2025, da Chill a Pronto come va, passando per La gelosia, Follia mediterranea e Barrio Lambada. In piazza ci sarà anche Elisa Maino che racconterà l'evento dal backstage.

Gli speaker di Radio Kiss Kiss

Come vedere in tv Kiss Kiss Way

Per tutti coloro che non potranno essere in Piazza Castello a Torino ma vorranno comunque seguire l'evento, Kiss Kiss Way sarà trasmesso in diretta anche in tv e in radio: l'intero show, infatti, andrà in diretta su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV (canale 158 DTT), con la produzione di Massimo Bonelli (iCompany) e la regia di Cristiano D’Alisera, ma il concerto sarà anche registrato e protagonista di due speciali della durata di due ore ciascuno che andranno in chiaro su TV8, su Sky Uno e in streaming su NOW, il 2 e 9 agosto alle 21.30.

Il tour di Kiss Kiss dopo Napoli e Torino

Il tour di Kiss Kiss Way continua anche dopo le due tappe di Napoli e di Torino, i concerti, infatti proseguono. I prossimi appuntamenti prevedono tappe a Corigliano Rossano il Palmeto il 28 e 29 giugno, col concerto che partirà dalle 21, poi sarà la volta di Baia Domizia dove il Villaggio e i concerti si terranno l'11 e 12 luglio (i concerti cominceranno sempre alle 21), mentre la tappa finale sarà a Golfo Aranci il 26 e 27 luglio. Ogni tappa sarà articolata in tre spazi principali: Palco Concerti, Villaggio Kiss Kiss e Casa Kiss Kiss, "fulcro esperienziale dell’intera iniziativa", come ricorda la nota stampa.