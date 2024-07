video suggerito

Mr Rain: "Scappai dai casting di X Factor in metro. Lo rifarei, non era il momento giusto per la mia musica" Mr Rain si racconta in un'intervista alla vigilia del suo prossimo tour. Il cantante ricorda la fuga dai casting di X Factor, riconoscendo che quello non fosse il momento giusto per cimentarsi a pieno nella musica. Guardandosi indietro lo rifarebbe e ora vuole dare più spazio alle cose importanti oltre alla sua arte, come la sua famiglia e la sua ragazza.

A cura di Ilaria Costabile

Mr Rain, al secolo Mattia Balardi, è uno dei cantautori più amati, soprattutto dal pubblico di giovani. Dopo i successi sanremesi, sta per partire con un tour, dal 12 luglio, nel frattempo per ricaricarsi a dovere è stato per quasi un mese in vacanza in Brasile: "Erano cinque anni che non andavo in vacanza" racconta in un'intervista al Corriere della Sera. Bresciano, ormai vive stabilmente a Milano, dove sta cercando una casa da condividere con la sua compagna, dove dedicarsi anche alla sua musica.

Quando Mr Rain è scappato dai casting di X Factor

City Life non è la zona che fa per lui, Mr Rain questo ce l'ha ben chiaro, preferirebbe un posto nel verde, in cui stare tranquillamente con i suoi cani e soprattutto con la sua fidanzata Juliana: "Stiamo insieme da otto anni. È la mia migliore amica, mi ha insegnato tanto. Siamo stati uniti in momenti belli e brutti. In questo rapporto sto benissimo: con lei sono libero di essere davvero come sono". E Mattia è quella persona che, a 22 anni, è scappato dai casting di X Factor, perché sentiva di dover aspettare un po' prima di buttarsi nella musica:

Come no. Anno 2013, con Osso eravamo stati squalificati e poi selezionati per l’ingresso diretto: ricordo che ero nella sede della Sony, mi presentano un plico di fogli infinito da firmare. Io dico: vado al McDonald’s perché sono qui da ore, mangio, faccio vedere il contratto al mio avvocato e firmo. Ovviamente l’avvocato mica ce l’avevo… Invece del Mc sono andato dritto in metrò…Sono tornato a Brescia. Ho spento il telefono e quando l’ho riacceso c’erano mille chiamate.

La passione per la musica, che ha imparato da solo

Una scelta che non molti avrebbero fatto, arrivati a quel punto: "I vincoli erano troppi, c'erano un sacco di postille, le ho guardate, non so… Vabbé io volevo solo fare la mia musica e ho sentito che quello non era né momento giusto né il modo". Ma la scelta di abbandonare quell'opportunità non fu dettata dalla paura: "Non è stato casuale. Era deciso: mi faccio un po’ di pubblicità con i casting e poi dico ciao". Lasciatosi alle spalle X Factor, però, ha fatto di tutto per continuare a suonare:

In quel periodo facevo di tutto per comprarmi gli strumenti, per avere un computer nuovo. Non avevo grandi mezzi economici ma obiettivi sì, quindi mi rimboccavo le maniche. Sveglia all’alba. Ho fatto pure video per me e per gli altri, ho fatto anche il pony pizza. Capitava che arrivassi con i cartoni e i clienti mi chiedessero una foto: nel Bresciano iniziavo a essere abbastanza conosciuto, c’era un gruppo di noi che suonava spesso, su YouTube alcuni pezzi andavano bene (li ho cancellati, mi vergognavo)

Pensare che iniziato a suonare da solo: "Mamma Francy suona il pianoforte, l’amore per la musica arriva da lì e il resto l’ho imparato con i tutorial: ce ne sono per fare tutto. Sono autodidatta".

La necessità di fermarsi e coltivare il proprio tempo

Tanti sono i ragazzi della sua generazione, ma anche più giovani, che dopo essersi avvicinati al mondo della musica, poi sentono la necessità di prenderne le distanze, non per mancanza di passione, bensì per la tensione che comporta. Il cantante comprende perfettamente questa necessità e dichiara:

Li capisco. La musica adesso va veloce: contratti, richieste, quasi devi produrre un pezzo ogni due giorni. Io stesso ora metto paletti perché, guardandomi indietro, ho fatto un bilancio: il tempo dedicato abbastanza alle cose importanti è abbastanza? Risposta: no. Invece bisogna prenderselo, ‘sto tempo.

Quando gli si chiede cosa sia importante, ad oggi, per lui, risponde con sincerità: "La mia ragazza, la mia famiglia, gli amici. Vorrei viaggiare di più: infatti ho ricominciato. Il tempo con le persone a cui tengo fa stare bene anche me, perché la musica va coltivata. Se corri e basta ne risente pure la musica".