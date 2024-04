video suggerito

Il tennis secondo Zendaya: i significati nascosti nei look per il lancio di Challengers Dall’abito dedicato ad Althea Gibson, prima tennista afroamericana a conquistare un Grande Slam, fino alla gonna di piume e ai tacchi con palline da tennis, cosa nascondono i look indossati da Zendaya alle premiere per il lancio del film Challengers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Alcuni look di Zendaya per il press tour di Challengers

Giovedì 25 aprile debutta nelle sale internazionali Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist. La pellicola, incentrata sul mondo del tennis, sta rilanciando il cosiddetto tennis-core, ossia quella tendenza che prevede look, composti da mini gonne a pieghe, polo, completi bianchi e sneakers, ispirati allo stile delle giocatrici sul campi. Challengers è soltanto una delle tappe del percorso che sta unendo da diversi anni il mondo della racchetta con quello della moda. Il legame sempre più stretto lo testimonia anche il fatto che a firmare i costumi della pellicola è Jonathan Anderson, Direttore Creativo di Loewe e del brand che porta il suo nome.

Gli abiti che Zendaya ha poi indossato durante la promozione sembrano essere il climax di questo processo di avvicinamento che ora ingloba anche il mondo del cinema, dimostrando il grande momento che il tennis sta vivendo. Per celebrare questo legame abbiamo analizzato tutti i look sfoggiati da Zendaya, e scelti dallo stylist Law Roach, per il tour promozionale di Challengers, andando a cercare i simboli nascosti negli outfit e i significati degli modelli che hanno sfilato sui red carpet delle diverse premiere.

L'abito con la copertina del libro di David Foster Wallace

Tutto è iniziato lo scorso marzo in Australia, alla première del film di Guadagnino a Sidney, quando Zendaya ha stupito tutti con un abito custom made di Loewe, realizzato da Jonathan Anderson: gli esperti di moda hanno subito intuito che anche il tour promozionale di Challengers avrebbe rilanciato i tennis look. L'abito verde di Zendaya è caratterizzato dall'ombra di un tennista mentre effettua il movimento del servizio, con tanto di pallina gialla che fa da contrasto con il verde menta del vestito.

Zendaya in Loewe

Quello che in pochi sanno è che l'ombra del tennista non è soltanto un tributo al tema principale del film, il disegno nasconde ma un riferimento letterario. L'abito di fatto richiama la copertina dallo sfondo verde con l'ombra di un tennista del libro manifesto Il tennis come esperienza religiosa (Feltrinelli, 2017), di David Foster Wallace, in cui lo scrittore statunitense racconta le sensazioni che guardare il tennis di Roger Federer suscita.

Zendaya in custom Thom Browne

Il tributo di Zendaya ad Althea Gibson

Il tour promozionale di Challengers ha visto Zendaya presenziare anche ai principali tornei del circuito ATP. Dopo una tappa alla finale femminile di Indian Wells, dove l'attrice ha brillato in un completo firmato Louis Vuitton, è stata la volta del torneo Rolex Masters di Montecarlo. Se per il torneo ha stupito tutti con un outfit old money firmato Brunello Cucinelli, per la conferenza stampa al Country Club di Monaco Zendaya ha scelto un look decisamente significativo.

Zendaya in Brunello Cucinelli

Law Roach ha collaborato con il brand svizzero On, di cui Roger Federer è uno degli azionisti di maggioranza, per realizzare un omaggio ad Althea Gibson, la prima tennista afroamericana a conquistare un Grande Slam nel 1956. Un traguardo importantissimo in una società ancora razzista e in un mondo ancora troppo elitario come quello del tennis di allora.

Zendaya in custom made On

Molto prima delle sorelle Williams, l'impatto di Gibson sul tennis è stato politico ancor prima che sportivo. Con i suoi 57 titoli di Atp è stata una delle tenniste più vincenti della storia, in un'epoca in cui il tennis era ancora diviso tra circuito dilettantistico e professionistico. Il brand On ha ricreato per Zendaya uno dei completi che Gibson ha indossato sui campi di Wimbledon e degli Us Open. Un tributo politico alle lotte anche salariali che la tennista aveva portato sui campi.

Zendaya in custom Louis Vuitton

L'abito vintage e l'omaggio a Cindy Crawford

Non solo abiti custom made o ricchi di significato politico, il power duo composto da Law Roach e Zendaya ha recuperato anche capi vintage, dimostrando che il tennis core è una tendenza che mixa il vecchio con il nuovo. Per il photocall a Milano di Challengers, Zendaya punta di nuovo sul bianco e sceglie un mini dress smanicato con colletto firmato Ralph Lauren. La silhouette del vestito ricorda i completi da tennis che si indossavano fino agli anni Sessanta, tutti rigorosamente bianchi.

Zendaya in vintage Ralph Lauren

La curiosità dietro questo abito è che Zendaya è la seconda star a renderlo celebre: in una sfilata di Ralph Lauren del 1991 fu la top model Cindy Crawford a illuminare lo show indossando il mini dress bianco. Proprio Crawford ha commentato su Instagram: "Zendaya che si fa notare in uno dei miei abiti preferiti di Ralph Lauren". Una vera e propria investitura per l'attrice e icona di stile.

Il cast di Challengers a Milano

Il look di Ralph Lauren non è stato l'unico che citava lo stile di celebri icone. Per il photocall di Challengers a Londra, l'attrice 27enne ha indossato un outfit firmato Vivienne Westwood. Si tratta di un completo a righe, non esattamente adatto per i campi da tennis, composto da gilet e mini gonna con tanto di piume posteriori a effetto coda. Proprio quella gonna ricorda la mini verde smeraldo con le piume indossata da Carrie Bradshaw in una puntata di Sex and The City, un capo del 1994 che fa parte della collezione Café Society firmata dalla stilista punk glam.

Zendaya in vintage Vivienne Westwood

Il tenniscore si vede anche dagli accessori

Il tour promozionale di Challengers ci mostra la personale interpretazione del tenniscore di Law Roach e Zendaya. La loro versione delle uniformi tennistiche è glam, patinata, esattamente come quella di Tashi Duncan, la star che interpreta Zendaya nel film di Guadagnino.

Zendaya in Loewe

Il classico completo da tennis diventa un mini abito con la classica gonna a pieghe e scollo a V, a firmare l'abito è ancora Loewe. La chicca di questo look sono sicuramente le scarpe, un paio di décolleté con il tacco a spillo che sembra incastrato in una pallina da tennis. Le pump richiamano una vera e propria ossessione del Direttore Creativo di Loewe, quella per i tacchi surreali, come quelli che sembrano schiacciare un uovo o quelli a forma di rosa.

Le pump Loewe

Tenniscore, dove ci eravamo già visti?

Ma il tenniscore portato a livelli mai visti prima da Zendaya, aveva già stregato i brand di moda. Miu Miu lo scorso anno aveva proposto un'intera collezione ispirata al tennis, allestendo per il lancio un vero e proprio circolo tennistico temporaneo a Saint Tropez. Ma la liason tra tennis e collezioni di moda ha trovato spunti anche nei brand low cost, con Mango che l'anno scorso ha cercato di riprendere quell'estetica old money che dominava i campi da tennis del secolo scorso. Chissà come cambierà il tennis core dopo questo magnifico tour promozionale di Zendaya.

Chiara Ferragni al Miu Miu Tennis Club