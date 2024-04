Zendaya ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: perché l’attrice si è vestita di bianco

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Zendaya in 16Arlington, gioielli Bulgari

Manca poco all'uscita al cinema di Challengers, il film di Luca Guadagnino con Mike Faist, Zendaya e Josh O'Connor che arriverà nelle sale italiane il 26 aprile. Attori e regista sono impegnati col tour promozionale e sono venuti anche in Italia per la presentazione. Dopo la premiere assoluta a Roma è stata la volta di Milano. Poi l'attrice è stata ospite di Fabio Fazio negli studi di Che Tempo che Fa, dove ha avuto modo di parlare della nuova pellicola ma anche di ripercorrere le precedenti tappe della sua carriera, dalle produzioni Disney al ruolo di Rue in Euphoria che l'ha consegnata al successo. Per l'intervista l'attrice ha scelto un look total white per nulla casuale.

Il significato del look

Zendaya negli studi di Che Tempo Che Fa ha sfoggiato un altro look ispirato al tennis. Questo stile, soprannominato tenniscore, sta facendo da filo conduttore in tutto il tour promozionale di Challengers. Il motivo ha a che fare proprio con la trama del film, ambientato nel mondo del tennis. L'attrice interpreta una promettente tennista costretta ad abbandonare il campo da gioco. Tashi prosegue la carriera come allenatrice di suo marito Art, il quale si si ritroverà a scontrarsi a colpi di racchetta con Patrick, ex fidanzato di Tashi. "Ogni scena è come una partita di tennis, Luca è stato bravissimo a mantenere questa tensione dall’inizio alla fine. Il rapporto è distruttivo, è complesso" ha raccontato a Fabio Fazio a proposito del triangolo che si viene a creare.

Zendaya in 16Arlington, gioielli Bulgari

Per l'occasione ha puntato su un minidress bianco con ampia scollatura rettangolare: è una creazione firmata 16Arlington, brand che l'ha vestita anche per la tappa londinese del tour promozionale del precedente film, Dune. L'ha abbinato a un paio di décolleté coordinate con tacco vertiginoso. Ha impreziosito il look con gioielli Bulgari. Lo styling è come sempre di Law Roach, che da anni firma gli outfit della 27enne, nota per la passione verso la moda e la capacità di giocare molto con vestiti e acconciature. La scelta del bianco è un richiamo al colore che si sfoggia sul campo da gioco: nel tennis, in particolare a Wimbledon, l'unico colore che era possibile indossare era questo fino a qualche tempo fa. Nelle precedente tappe del tour Zendaya, per omaggiare il mondo del tennis, ha sempre puntato sul tenniscore: scarpe decorate con una pallina da tennis a Roma, abito con decorazioni a forma di racchetta a Londra.

