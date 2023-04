Zendaya diva dei red carpet: “Mi piace giocare coi vestiti, la moda è trasformazione” Zendaya si è imposta come icona fashion del momento e diva del red carpet. Ama dare vita a ciò che indossa giocando con gli abiti e creando personaggi.

A cura di Giusy Dente

Zendaya in Valentino Haute Couture (Oscar 2022), in custom Valentino (premiere di Spider–Man 2021), in Valentino Haute Couture (SAG Awards (2023)

Tutti si chiedono se anche quest'anno Zendaya sfilerà al Met Gala 2023, in programma l'1 maggio. L'attesissimo evento è in programma l'1 maggio e l'attrice è un'ospite quasi fissa, sul tappeto rosso. Proprio lì ha sfoggiato alcuni dei suoi look più iconici, che hanno contribuito a costruire la sua immagine di icona fashion del momento. Uno tra tutti: l'armatura in stile Giovanna D'Arco del 2018.

Per ora Zendaya si sta godendo un periodo di riposo a Londra, ha messo in pausa gli appuntamenti di lavoro in vista di un 2023 che si prospetterà più avanti piuttosto impegnativo. Ha ben due film in uscita: ad agosto Challengers di Luca Guadagnino e a ottobre Dune 2. Ma non è tutto. Dopo le campagne realizzate per Valentino e Lancome, si è aggiunta quella per Louis Vuitton di cui è nuova ambasciatrice.

Zendaya in Roberto Cavalli custom (2021)

Zendaya e la passione per la moda

Louis Vuitton ha scelto Zendaya come ambasciatrice. È lei la protagonista della campagna dell'iconica borsa Capucines, lanciata 10 anni fa col nome della strada nella quale Louis Vuitton aprì il primo storico negozio nel 1854. Questa Maison è particolarmente cara all'attrice, che a Vogue ha raccontato: "Ricordo di essere cresciuta con le campagne di Louis Vuitton. Ce n'era una che amavo dei primi anni Duemila con Naomi Campbell: lei era come sdraiata su un baule. Riesco ancora a vederla. Riesco a vedere quell'immagine nella mia testa e ricordo di averla vista sulle riviste da bambina".

Zendaya in Versace (Met Gala 2018)

L'attrice è stata presente alla sfilata della Casa di moda, che a Parigi (durante la recente Fashion Week) ha presentato la collezione FW23. È stata la star dello show col suo outfit animalier, curato dallo stylist Law Roach. Lui è stato parte fondamentale nel processo di "costruzione" di Zendaya in qualità di diva del fashion system, anche se pare che non collaboreranno più, pur rimanendo in ottimi rapporti di amicizia.

Zendaya in Rick Owens alla premiere di Dune (2021)

Perché Zendaya ama la moda

Zendaya nonostante la giovanissima età è capace di dare vita agli outfit facendoli propri, indossandoli con carattere e personalità, dando sempre molto spazio alla sperimentazione: non è mai scontata né banale. È amatissima soprattutto dalla generazione Z e sa passare con disinvoltura dai look mannish a quelli sensuali, dai blazer oversize agli abiti da sera. Non a caso il Council of Fashion Designers of America l'ha premiata con il Fashion Awards 2021: è una vera icona di stile, la diva dei red carpet.

Zendaya in Balmain cutom (Festival di Venezia 2021)

La moda è per lei un'occasione per mettersi in gioco, non si prende mai troppo sul serio pur rispettando molto il lavoro di chi c'è dietro. Il suo approccio alla moda è come quello alla recitazione: incarnare un personaggio. A Vogue ha spiegato proprio questo: "Mi piacciono i vestiti, giocare con loro e creare nuovi personaggi. Ciò che trovo divertente della moda, è proprio la sua qualità trasformativa".