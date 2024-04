video suggerito

Zendaya, qual è il dettaglio nascosto sul vestito da tennis alla prima di Challengers a Londra A pochi giorni dall’uscita al cinema di “Challengers”, film di Luca Guadagnino sul mondo della racchetta, Zendaya continua a stupire con i suoi abiti tenniscore: per la première di Londra l’abito bianco è un mix perfetto tra sport ed eleganza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zendaya

Challengers di Luca Guadagnino uscirà il prossimo 25 aprile ma è già uno dei film più attesi dell'anno. Zendaya, la protagonista femminile di questo triangolo amoroso sui campi di tennis, è la regina del tour promozionale del film, che sta creando ancora più attesa intorno alla pellicola oltre a consacrare, ancora una volta, la diva come fashion icon del nostro tempo. Tra scarpe con le palline da tennis che sembrano quasi opere di design e abiti che ricordano la copertina del libro-manifesto di David Foster Wallace dedicata al tennis, Zendaya sta lanciando il tennis core, un completo alla volta. Anche alla première londinese del film, l'abito total white era ricco di riferimenti e mixava alla perfezione le diverse ispirazioni.

Il completo da tennis di Zendaya

Alla première di Londra di Challengers, Zendaya era una dea in bianco. Nel tennis, soprattutto a Wimbledon, molto prima che i brand e il marketing scendessero in campo, il colore d'ordinanza era il bianco. Per questo red carpet, l'attrice classe '96 sfoggia un abito lungo custom made smanicato ricco di fiocchi, frange e tanti riferimenti tennistici firmato Thom Browne. Si tratta di un connubio perfetto tra athleisure e l'eleganza da red carpet: le paillettes bianche che tempestano tutto l'abito lasciano il posto a una sorta di sottoveste in rete atletica, la stessa che riveste gli interni dei pantaloncini da gioco.

Le paillettes si alternano alla rete nell'abito di Zendaya

Il significato del simbolo sull'abito di Zendaya

Lo spacco che parte dalla vita – decorata da un fiocco, che a sua volta si abbina al fiocco bianco da cui parte una lunga treccia di capelli – è diviso in frange che terminano in un orlo intarsiato di bianco, rosso e blu. Oltre ai fiocchi, che sono il leitmotif dell'abito, il vestito è tempestato di un simbolo davvero particolare: si tratta di due racchette incrociate, richiamo al logo di Wimbledon, un doppio cerchio verde e viola con al centro le due racchette inforcate. Un omaggio alle tradizioni, ai colori e alla simbologia dell' All England Lawn Tennis and Croquet Club, luogo dove da più di un secolo si svolge il torneo più affascinante del mondo.

Il simbolo delle racchette incrociate sull'abito Zendaya

L'estetica quasi coquette a cui rimanda il fiocco bianco in testa si sposa benissimo alla grinta elegante del vestito, simbolo dello sporty chic. Una storia di eleganza che accompagna sia il mondo del tennis, sia i look da red carpet di Zendaya, sempre curati nei minimi dettagli da Law Roach, il suo stylist super star. Anche per questa première londinese, i gioielli scelti per completare il look sono firmati Bulgari.

Zendaya in custom Thom Browne