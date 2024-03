Zendaya brilla in verde, sul vestito c’è la sagoma di un tennista: il significato del look Il look di Zendaya è un riferimento al suo nuovo film. “Challengers” arriverà nelle sale italiane ad aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Zendaya in Loewe

Zendaya ha preso parte alla premiere australiana di Challengers, l'ultimo film di Luca Guadagnino che la vede protagonista con Josh O'Connor e Mike Faist. Oltre al talento innegabile di attrice, la 27enne vanta un'abilità che non ha mai smesso di esibire nelle grandi occasioni: non sbaglia mai un look e ci ha abituati a red carpet memorabili. Da un lato, il merito è sicuramente della sua innata passione per la moda più volte dichiarata: ama giocare coi vestiti e con le acconciature, ama personalizzare e reinterpretare gli outfit, farli suo. Ma dall'altro, non si può non menzionare colui che la segue da anni. Dietro gli outfit di Zendaya, infatti, c'è Law Roach, stylist che ha il merito di saper valorizzare al meglio l'attrice in ogni occasione. Dopo i look futuristici e in estetica fambot sfoggiati durante il press tour del film Dune 2, è stata la volta di qualcosa di molto diverso, ma personalizzato e con un richiamo al film in uscita. In Italia sarà nelle sale a partire dal 25 aprile.

Zendaya brilla in verde

Durante il press tour di Dune 2, Zendaya ha incantato tutti con una serie di look strategici: tappa dopo tappa, ha sfoggiato creazioni capaci in qualche modo di richiamare le estetiche del film, le ambientazioni, i temi portati sul grande schermo. Lo stesso ha fatto per la premiere australiana di Challengers, tenutasi a Sydney. L'attrice britannica ha sfilato sul red carpet avvolta in uno scintillante abito verde. È una creazione Loewe. Un precedente look memorabile dell'attrice, di questa Maison, è quello sfoggiato nel 2021 al Women in Film’s Annual Award, un corpetto d'oro che l'aveva trasformata in una vera e propria opera d'arte vivente.

Stavolta la scelta è caduta su un vestito a sirena con ampia scollatura a V e maxi spacco, tempestato di minuscoli glitter, una creazione personalizzata, realizzata appositamente per lei. Verdi e scintillanti anche le scarpe, un paio di intramontabili décolleté col tacco perfettamente coordinate al look. Non è affatto sfuggito il dettaglio dell'abito. Si intravede, lateralmente, la sagoma di un tennista con la racchetta in mano, intento a lanciare una pallina (visibile in verde più chiaro sul busto, appena sotto il seno). Gioielli minimal per lei: un anello e un paio di orecchini di diamanti, pendenti. Ha completato il trucco con un make-up soft dal focus sugli occhi, con sfumature verdi.

Il significato del look

Il tennista ricamato sul vestito è stato realizzato come una sorta di ombra scura. La sagoma è un'anticipazione del film, un richiamo alla trama. In Challengers, infatti, è ambientata nel mondo sportivo, è la storia di tre promesse del tennis, le cui vite si intrecciano non solo sul campo da gioco, ma anche per motivi privati e sentimentali. Ma non solo. Jonathan Anderson, già Direttore creativo di Loewe e JW Anderson, ha fatto da costumista del film, dunque è anche un omaggio al suo lavoro.