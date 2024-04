Zendaya indossa Challengers: il poster del film diventa un vestito

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Quando si tratta di stile non ce n'è per nessuno. In poco tempo e grazie alle sapienti mani dello stylist Law Roach che cura la sua immagine, Zendaya si è imposta come una vera e propria icona del fashion system, la diva dei red carpet. L'attrice ama giocare con la moda e il suo trasformismo le è valso il Fashion Awards 2021. Il Council of Fashion Designers of America l'ha premiata proprio per la sua versatilità, perché rischia con gli outfit ed è sempre capace di stupire con dettagli nuovi. Nel press tour del suo nuovo film, Challengers, ha ripetuto quanto fatto per il press tour del film Dune. In entrambi i casi a ogni evento ha portato avanti un filone ben preciso di look studiati proprio per nascondere riferimenti cinematografici. Se per il primo lancio ha puntato tutto sull'estetica fembot, poi è stata la volta del Tenniscore.

Challengers prende vita sul corpo di Zendaya

Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino girato tra USA e Italia con Zendaya protagonista, è finalmente approdato al cinema. Era una delle uscite cinematografiche più attese e nel corso del lungo press tour promozionale le aspettative si sono fatte sempre più alte. L'attrice ha dato una spinta molto forte coi suoi look, tutti a tema tennis, che è appunto il tema portante del film, lo sport che lega i tre personaggi principali, i vertici di un triangolo professionale e sentimentale.

Tappa dopo tappa ha sfoggiato outfit con precisi riferimenti simbolici: l'abito con la copertina del libro di David Foster Wallace intitolato Il tennis come esperienza religiosa, le pump con una pallina da tennis infilata nel tacco, per fare solo due esempi. In entrambi i casi si tratta di look firmati Loewe, il brand che ha firmato i costumi del film, realizzati da Jonathan Anderson. Ma nel tour stampa si è affidata anche ad altri brand: ha indossato le creazioni di Thom Browne, Brunello Cucinelli, Lousi Vuitton, Ralph Lauren, Vivienne Westwood, Celia Kritharioti.

Instagram @luxurylaw

Proprio della stilista greca Celia Kritharioti è anche l'abito che ha fatto impazzire i social. Lo stylist Law Roach ha condiviso gli scatti. Si tratta di un vestito a maniche lunghe, svasate all'altezza dei polsi, leggermente glitterato, che frontalmente porta stampato il poster di Challengers, con tanto di nomi di attori e registi.

In poster di Challengers

L'attrice lo ha abbinato a un paio di décolleté bianche interamente ricoperte di cristalli. Il poster ritrae la protagonista Tashi, con un paio di occhiali da sole sugli occhi. Sorride ammiccante mentre guarda la partita di tennis che vede l'uno contro l'altro Patrick e Art, ciascuno ben visibile in una sola lente. Gli occhiali in questione, che Zendaya indossa realmente in quella scena del film, sono i RayBan della collezione Roundabout.