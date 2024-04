video suggerito

Dove è stato girato Challengers: le location del film con Zendaya tra USA e Italia Challengers è il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist. Le riprese si sono svolte principalmente a Boston.

A cura di Giusy Dente

È passato quasi un anno dal rilascio del primo trailer ufficiale e Challengers, il nuovo film, di Luca Guadagnino, è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche. Zendaya (Tashi) è la protagonista e con lei nel cast ci sono gli attori Josh O'Connor (Patrick) e Mike Faist (Art). I tre vivono un triangolo sentimentale e il loro rapporto complesso si va ad intrecciare con le rispettive carriere e vicende professionali. Tashi, ex stella del tennis costretta a causa di un infortunio a passare da giocatrice al ruolo di allenatrice, diventa la preparatrice atletica del marito. Art in campo dovrà vedersela con l'ex migliore amico Patrick, che è anche l'ex fidanzato di Tashi. Il film ovviamente ha visto molte scene girate sul campo da tennis e questo ha richiesto una specifica preparazione tecnica, per gli attori. Il resto delle scene sono state girate tra Italia e USA.

Le location di Challengers

La maggior parte del film è stato girato dal 3 maggio al 26 giugno 2022 a Boston e in altre città del Massachusetts: Bedford, Beverly, Braintree, Canton, Framingham, Lynn e Norton. In particolare sono stati coinvolti i quartieri di Back Bay e East Boston dove Zendaya è stata spesso avvistata nel con il fidanzato Tom Holland. Ancora oggi non si conoscono di preciso tutte le location scelte per le riprese: molti luoghi sono stati tenuti nascosti il più possibile, per volontà soprattutto di Zendaya stessa, che non voleva interruzioni sul set da parte di paparazzi o incurasioni di curiosi.

Per esempio, le scene che si vedono nel trailer e che mostrano Tashi (Zendaya) che gioca agli US Open, non sono state girate nel Queens presso l'USTA Billie Jean King National Tennis Center, dove si tiene realmente il torneo. Tutto si è svolto in luoghi più piccoli del Massachusetts, lontano da occhi indiscreti. La scelta di Boston è stata significativa. Durante una conferenza stampa al Maybourne Beverly Hills di Los Angeles (California) gli attori Josh O'Connor e Mike Faist hanno ammesso che le atmosfere della città hanno in qualche modo influenzato la preparazione per il film. "Non ho fatto la maratona di Boston, ma l'ho iniziata perché Mike e io siamo andati a guardarla mentre stavamo girando Challengers. Mi ha ispirato" ha detto Josh O'Connor, che difatti ha poi corso la maratona di Londra l'anno successivo.

Proprio a Boston i due si sono preparati per affrontare al meglio le riprese sul campo da tennis. Mike Faist ha spiegato: "Abbiamo avuto sei settimane di allenamento e prove. Josh e io trascorrevamo tutto il tempo che avevamo a disposizione per girare le linee intorno a Boston. Andavamo al parco, camminavamo per la città". Altre scene del film sono state invece ricostruite negli studios romani di Cinecittà.