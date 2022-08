Federica Panicucci in total black: l’abito ha un “serpente” intrecciato tra spalla e seno Federica Panicucci non rinuncia al nero neppure d’estate: il total black è un look intramontabile e lei lo ha scelto per una serata glamour a Forte dei Marmi.

A cura di Giusy Dente

Federica Panicucci in Grina’s Atelier

L'estate di Federica Panicucci è un'estate piena d'amore, accanto al compagno Marco Bacini, con cui è fidanzata dal 2016. La coppia ha trascorso parte delle vacanze alle Maldive, il loro posto del cuore. Il mese scorso erano lì con Sofia e Mattia, i due figli della conduttrice nati dal precedente matrimonio con Mario Fargetta (relazione durata dal 1995 al 2015). E non è mancato anche un piccolo imprevisto: lo smarrimento dei bagagli in aeroporto! Ora i due si sono spostati a Forte dei Marmi, tappa fissa delle loro vacanze estive. Erano stati lì anche l'anno scorso. La Panicucci tornerà in tv a settembre con due programmi: il consueto Mattino Cinque con Francesco Vecchi e Back To School 2 al posto di Nicola Savino. Ora però è tempo di relax e mare.

L'estate di Federica Panicucci

Alle Maldive la conduttrice ha sfoggiato i suoi migliori look balneari, tra trikini e bikini colorati. Il suo modello preferito è il due pezzi con reggiseno a triangolo e tanga arricciato con laccetti sui fianchi. Federica Panicucci e il compagno hanno abbandonato l'isola e si sono spostati a Forte dei Marmi. Anche qui non è mancato un piccolo incidente di percorso, a causa del cattivo tempo: un acquazzone con tromba d'aria si è abbattuto sulla spiaggia, costringendoli a fuggire e mettersi al riparo.

Federica Panicucci tra mini dress e abiti da sera

In spiaggia i look balneari della 54enne sono curatissimi e trendy e lo stesso vale per i cambi d'abito serali, quando gli outfit si fanno più glamour ed eleganti. La conduttrice ama scoprire le gambe, quindi i mini dress sono un must del suo guardaroba, che comprende soprattutto tubini aderenti che esaltano la sua figura. Nelle occasioni importanti, però, sa essere incantevole in abiti da sera elegantissimi. Al concerto di Capodanno ha incantato il pubblico con creazioni da sogno di Antonio Riva tra seta, velluto e dettagli scintillanti, con immancabile rossetto rosso fuoco. Lo stesso stilista l'ha vestita anche in occasione del red carpet del Festival di Venezia 2021, un maxi abito bianco da vera principessa.

Federica Panicucci in total black

Anche d'estate la conduttrice non rinuncia al total black. Per una serata glamour a Forte dei Marmi ha indossato un abitino nero monospalla a pois con dettaglio cut-out a forma di goccia sul seno, ulteriormente impreziosito da un serpente color oro intrecciato intorno alla manica. Il vestito è di Grina's Atelier, lo stesso che ha firmato l'abito giallo interamente di pizzo con schiena nuda sfoggiato da Elisabetta Gregoraci a Battiti Live.

in foto: abito Grina’s Atelier

Un modello simile sul sito costa 320 euro. La Panicucci ha completato l'outfit con un paio di décolleté gioiello, con scintillanti applicazioni sulla punta. Il nero è sempre una scelta vincente e si conferma intramontabile anche d'estate.