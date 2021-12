Federica Panicucci si prepara al Capodanno in musica: look total black e make up rosso fuoco Il Capodanno in musica di Canale 5 andrà in onda dal Teatro Petruzzelli di Bari. Al timone della serata ci sarà Federica Panicucci: c’è grande curiosità sul look che sfoggerà.

A cura di Giusy Dente

Il Capodanno di Canale 5 vedrà al timone Federica Panicucci, che ha tenuto compagnia ai telespettatori anche il 24 dicembre, quando è andato in onda il Concerto di Natale. La serata si svolgerà al Teatro Petruzzelli di Bari e i preparativi sono in corso da ore. Non sono mancati gli imprevisti. Alcuni ospiti hanno dovuto dare forfait: Al Bano, Pio e Amedo, Andrea Damante e Michele Zarrillo sono risultati positivi al Covid e dunque hanno dovuto annullare la loro partecipazione all'evento. Ma si esibiranno in tantissimi, una volta terminata la messa in onda del tradizionale discorso del Presidente della Repubblica. Rocco Hunt, Fabio Rovazzi, Annalisa, Bianca Atzei, Boomdabash sono solo alcuni dei presenti. C'è tanta curiosità non solo per le loro esibizioni, ma anche per il look della padrona di casa, che è solita sfoggiare sempre abiti da favola, da vera principessa.

Federica Panicucci pronta per Capodanno

Federica Panicucci trascorrerà il Capodanno coi telespettatori di Canale 5. Cosa indosserà? La sera della Vigilia ha sfoggiato un incantevole abito di Antonio Riva, una creazione personalizzata interamente in velluto nero. Lo stesso stilista aveva firmato anche il look scelto per il red carpet del Festival di Venezia 2021, anche in quel caso un vestito da vera principessa. La conduttrice ha uno stile elegante e sofisticato, sicuramente anche per il Capodanno in Musica stupirà il pubblico con un outfit da favola.

Intanto la 54enne è impegnata con le prove. Ha mostrato ai suoi follower alcune anteprime, direttamente dal dietro le quinte del teatro, ma senza rivelare troppo della scenografia e ovviamente senza accennare al suo look. Nel backstage ha sfoggiato un completo total black in pelle, con minigonna e blazer, abbinato a stivali col tacco. Sono il modello Tati del brand Ninalilou: costano 499 euro. Rossetto e smalto abbinati hanno dato un tocco di colore: rosso fuoco sulle labbra e sulle unghie della conduttrice, uno dei volti più amati della televisione. Sicuramente anche questa sera incanterà il pubblico con la sua eleganza.