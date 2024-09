video suggerito

Il look dark di Emma ai Tim Music Awards: l’abito effetto coccodrillo si abbina ai maxi stivali Emma Marrone trionfa nella seconda serata dei Tim Music Awards: sul palco dell’Arena di Verona, la cantante è una femme fatale in look total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma con i due premi vinti ai Tim Music Awards 2024

Emma Marrone si porta a casa due premi durante la seconda serata dei Tim Music Awards 2024, andata in onda su Rai 1. La cantante di Apnea e Femme Fatale ha condiviso uno scatto su Instagram mentre posa con i due premi, felice del traguardo raggiunto. Dopo la vittoria, in una storia postata sui social, ha voluto ringraziare il padre, scomparso due anni fa, a cui ha dedicato i due premi: "Mi manchi e basta ovunque tu sia. Questo mio folle viaggio lo dedico a te. Ti amo". Oltre alla dedica commovente al padre, Emma ha ringraziato anche i fan, che con lei condividono questo percorso da più di dieci anni. Per la performance all'Arena di Verona, Emma sfoggia un look total black grintoso che mischia capi in ecopelle con accessori quasi grunge, rinunciando stavolta ai suoi celebri occhiali da sole.

L'outfit di Emma all'Arena di Verona per i Tim Music Awards

Dallo scorso Festival di Sanremo, Emma ci ha abituati a un cambio di immagine che l'ha portata a giocare con i vari outfit, scegliendo spesso look in pelle, da biker, sempre molto rock'n'roll e rigorosamente total black . Anche qualche giorno fa, in occasione dei Radio Hits di Radio Zeta sempre all'Arena di Verona, ha optato per un abito nero con stivali in vernice, uno dei suoi capi preferiti, e abito see through.

Emma Marrone con un look total black

Anche in occasione dei Tim Music Awards 2024, Emma balla e canta sul palco dell'Arena con un look in pelle curato dal suo stylist Lorenzo Posocco. Il giubbotto oversize in vernice copre un mini abito effetto coccodrillo leggermente asimmetrico davvero super glamour. Il vestito firmato Blumarine ha spalline sottili e uno scollo drappeggiato che lo rendono sensuale nonostante la stampa piuttosto aggressiva: un capo perfetto per queste sere di fine estate. Il vestito viene venduto sui principali siti di e-commerce a 1325 euro.

Leggi anche Angelina Mango ai Tim Music Awards: i pantaloni oversize lasciano il body sgambato in vista

Il look in pelle di Emma

Il look è completato da collant velate e un paio di stivali destrutturati, rigorosamente in ecopelle total black, che danno un tocco più informale a un look davvero super chic. Il giubbotto in pelle verniciata, l'abito effetto coccodrillo e infine questi stivali sembrano già strizzare l'occhio alle tendenze che vedremo in questo autunno 2024.

L'abito effetto coccodrillo firmato Blumarine