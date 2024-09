video suggerito

Emma inciampa nel vestito: supera col sorriso l’incidente sul red carpet Emma è stata ospite del concerto Radio Zeta Future Hits Live, all’Arena di Verona. Al suo arrivo ha rischiato di cadere, inciampando nel vestito troppo lungo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Tantissimi ospiti nella serata di mercoledì 4 settembre si sono alternati sul palco dell'Arena di Verona, dove si è svolta la terza edizione del concerto Radio Zeta Future Hits Live. I cantanti hanno regalato al pubblico le loro esibizioni canore, al ritmo dei tormentoni e delle hit più ascoltate del momento. Erano presenti Elodie (che ha stregato i presenti con un look total black trasparente), Geolier, Annalisa, Gaia e Tony Effe. Non poteva mancare anche Emma Marrone.

Il look di Emma Marrone

Emma è una fan del nero, uno dei colori più ricorrenti nelle sue scelte di stile sul palcoscenico e fuori. La cantante ama sperimentare e giocare con la moda, che però non insegue passivamente. Proprio perché è interessata poco al giudizio altrui, non è ossessionata dal dover aderire a certi canoni, a certi stereotipi. Lei si ama, si apprezza e si rispetta esattamente così com'è. Questo le è costato qualche critica, da parte di chi non apprezza il suo modo di vestire.

Ma da persona senza peli sulla lingua, ha sempre risposto a tono. Proprio recentemente, durante un suo concerto, ha ribadito alle ragazze che non devono mai sentirsi sbagliate per il loro corpo. Le ha invitate a mettere sempre la libertà al primo posto, senza farsi condizionare dall'apparire, dal dover essere e dal doversi vestire a tutti i costi in un certo modo deciso dagli altri. Proprio sul nero è caduta la scelta in occasione del concerto all'Arena di Verona: ha cantato con Fabri Fibra e Baby Gang, poi con Olly. Ha optato per il total black: gilet con reggiseno in vista, gonna trasparente, cuissardes.

Incidente sul red carpet per la cantante

Piccolo incidente per Emma Marrone, all'arrivo in Arena. All'esterno era stata allestita una passerella per tutti gli artisti, il fatidico tappeto rosso. La cantante è inciampata nel vestito, dalla gonna trasparente forse un po' troppo lunga e ha rischiato di cadere. Non si è scomposta, anzi ha proseguito senza esitazione, armata di un grande sorriso, continuando a sventolare il suo ventaglio.