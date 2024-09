Annalisa al concerto di Radio Zeta: diva in nero con body effetto rete e stivali

video suggerito

A cura di Giusy Dente

L'Arena di Verona ha accolto i grandi protagonisti della scena musicale del momento, che si sono esibiti per un caloroso pubblico pronto a cantare e ballare le hit del momento. Da Elodie (in total black) a Emma Marrone (che ha rischiato di cadere sul red carpet), da Geolier ad Angelina Mango: tutti hanno proposto i loro tormentoni di successo al concerto Radio Zeta Future Hits Live. Non poteva mancare Annalisa, regina dell'estate 2024.

Annalisa regina di stile all'Arena

Storie brevi, la canzone di Annalisa e Tananai, è stata la colonna sonora dell'estate 2024, ascoltata e ballata ovunque. La coppia ha vinto gli Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024: la premiazione si è svolta all'Arena di Verona martedì 3 settembre. La cantante si è anche aggiudicata il premio Siae con Sinceramente. Per la serata speciale ha scelto tre look che l'hanno incoronata anche regina di stile dell'evento. I suoi outfit trendy riscuotono sempre molto successo. Uno dei suoi must è il total black.

Il look di Annalisa all'Arena di Verona

Proprio sul nero ha puntato Annalisa, in occasione del concerto Radio Zeta Future Hits Live. La cantante ultimamente sta seguendo una linea stilistica che coniuga femminilità e glamour, affidandosi a un brand in particolare: Dolce&Gabbana.

Dietro la sua immagina c'è invece la stylist Susanna Ausoni, che la segue già da diverso tempo e che ha contribuito alla sua trasformazione di stile: rispetto ai vecchi outfit da bambolina oggi è decisamente più grintosa. All'Arena di Verona ha indossato un body con dettaglio a rete alternato al pizzo, abbinato a kimono animalier legato in vita con un cinturino, infine stivali. Impossibile non farsi conquistare dal suo magnetismo.