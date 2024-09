video suggerito

Chi ha firmato i look di Annalisa per il concerto Tutti in Arena Ieri sera è andato in onda su Canale 5 Annalisa Tutti in Arena, il concerto che la cantante ha tenuto all’Arena di Verona lo scorso luglio. Ecco tutti i dettagli dei look dark e scintillanti che ha sfoggiato sul palco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa si sta godendo uno dei momenti più fortunati della sua carriera: da quando ha lanciato Bellissima a oggi, non ha mai smesso di dominare le classifiche italiane, riuscendo a trasformare ogni hit in un tormentone. Solo durante l'ultima estate è stata premiata per il successo di Sinceramente e di Storie Brevi e di sicuro continuerà a far ballare tutti nei prossimi mesi autunnali. È proprio per rendere omaggio al suo incredibile talento che ieri sera Canale 5 ha trasmesso in esclusiva Annalisa Tutti in Arena, il concerto-evento che lo scorso 14 maggio aveva registrato il sold-out. Giacche di pelle, occhiali da sole a mascherina e maxi t-shirt a rete: ecco tutti i look che la cantante ha sfoggiato sul palco.

Chi ha firmato i look di Annalisa Tutti in Arena

Durante il concerto Annalisa Tutti in Arena la cantante si è esibita sulle note di alcune delle sue canzoni più famose, ospitando anche degli amici famosi che hanno duettato con lei, da Elisa a Giorgia, fino ad arrivare a Tananai, Irama ed Ernia.

Annalisa in Dolce&Gabbana

A curare l'armadio dell'evento è stata la fidata stylist Susanna Ausoni, che ancora una volta ha scelto per lei dei look di Dolce&Gabbana, Maison che la veste dall'ultima partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante ha dato il via allo show "planando" sul palco in versione regina dark con indosso una giacca di vernice, un modello avvitato con l'abbottonatura doppiopetto che ha abbinato a degli occhiali da sole a mascherina, a un paio di culotte e a delle calze a rete in tinta.

Il secondo look del concerto

Annalisa balla in anfibi e calze a rete

Nel corso della serata Annalisa si è cambiata ma rimanendo fedele al total black. Ha osato con le trasparenze con un minidress dall'effetto vedo non vedo che ha lasciato l'intimo nero in vista, un modello con le maniche lunghe, una scollatura maxi e la gonna corta e svolazzante.

La maxi t-shirt Dolce&Gabbana

Per chiudere il concerto ha rivoluzionato il suo stile con una maxi t-shirt a rete con le spalline extra imbottite e ricoperta all'over con dei micro cristalli. L'ha trasformata in un minidress, rivelando culotte a vita altissima e reggiseno dalla linea retrò. Per quanto riguarda le scarpe, ha puntato sempre su degli anfibi con la zeppa perfetti per ballare, mentre in fatto di acconciatura ha optato per una coda alta e tirata, resa extra long da alcune extension.