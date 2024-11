video suggerito

Annalisa è il Fenomeno europeo dell’anno: ritira il premio in reggicalze Annalisa è volata in Spagna per una serata speciale: è stata premiata come Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award. Ha riproposto il look di Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Annalisa

Per Annalisa è un momento davvero magico: la sua carriera è letteralmente esplosa, portandola sotto le luci dei riflettori italiani e non solo. Lo conferma il Global Force che ha ritirato a Los Angeles a marzo, per i Billboard Women In Music (in abito trasparente e reggicalze) a cui ha fatto seguito un altro prestigioso titolo. È stata infatti nominata Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award. È volata in Spagna per ritirare il premio, nel corso della serata organizzata venerdì 8 novembre al Palau Sant Jordi di Barcellona. Per l'occasione, ha puntato su un look total black simile a quello proposto negli USA mesi fa, che ricalca molto anche l'outfit sanremese.

Il look di Annalisa

"Stasera è stato incredibile! Grazie": con queste poche ma semplici parole, Annalisa ha dato la notizia del nuovo premio vinto in Spagna: Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award. Questo Paese le sta dando molte soddisfazioni: qui il brano Sinceramente (cuando, cuando, cuando) ha riscosso un particolare successo. Ha scalato la classifica dei pezzi più cercati su Shazam fino a raggiungere la prima posizione, mentre nella classifica "Dal 40 al 1" della radio più importante spagnola (appunto Los 40), è salito fino al sesto posto.

La fortuna di questa canzone è cominciata lo scorso febbraio al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il terzo posto: da quel momento in poi, è stato un crescendo inarrestabile, fino a raggiungere i quattro dischi di platino. Nella serata dedicata alla consegna dei premi, l'artista savonese si è anche esibita, ovviamente sulle note di questa hit. Per l'occasione ha scelto un look sexy, nell'intramontabile total black, puntando sui capi must have del suo guardaroba.

Annalisa in reggicalze

Rispetto agli inizi, il guardaroba di Annalisa si è fatto più grintoso. È cresciuta, come donna e come artista, il suo stile è cambiato, ha imparato a conoscersi e ad affidarsi a professionisti capaci di valorizzarla. A Sanremo 2024 questa trasformazione è stata evidente, puntando serata dopo serata su look all'insegna della sensualità. Il filo conduttore degli outfit portati sul palco dell'Ariston sono stati gli stivali "autoreggenti" indossati sempre con il reggicalze a vista. Sono i cuissardes-calza di Dolce&Gabbana, fanno parte della collezione ideata da Kim Kardashian per la Maison e costano quasi 1000 euro. Li ha sfoggiati anche nella grande serata spagnola, abbinandoli a un look nero composto da blazer oversize, bralette, hot pants a vita alta, un trend gettonatissimo che lei ama particolarmente. All'arrivo, ha stupito con una maxi pelliccia bianca. Annalisa è nel totonomi per Sanremo 2025: si parla anche di una possibile co-conduzione. I fan la rivedranno davvero sul prestigioso palco dell'Ariston?