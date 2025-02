video suggerito

Il nuovo stile formale di Annalisa: niente più shorts e trasparenze, ora indossa pantaloni e giacca Annalisa ha annunciato i fan di essere tornata in studio e lo ha fatto con uno stile tutto nuovo. Niente più shorts e trasparenze, ora punta sulla formalità con pantaloni e giacca.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è tornata a far parlare di sé dopo aver preso parte a Sanremo 2025: a un anno dal terzo posto conquistato al Festival con Sinceramente, ha di nuovo calcato il palcoscenico dell'Ariston ma questa volta nei panni di ospite. Durante la serata duetti ha affiancato Giorgia sulle note di Skyfall, permettendo alla cantante di aggiudicarsi il premio per la miglior cover. Ora ha annunciato ai fan di essersi rinchiusa in studio per dei progetti inediti e lo ha fatto con uno stile tutto nuovo: ecco cosa ha indossato negli scatti postati nelle ultime ore sui social.

Annalisa cambia stile dopo Sanremo 2025

Al motto di "Richiudersi in studio tra 3, 2, 1", Annalisa è tornata a postare sui social per annunciare di aver ripreso a lavorare sui suoi nuovi progetti. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha stravolto il suo stile, dicendo addio ai mini shorts, ai reggicalze e alle trasparenze a cui aveva abituato i fan negli ultimi anni, ora punta tutto sull'eleganza rigorosa e senza tempo (anche se con un tocco glamour). Aveva già dato una piccola anticipazione di questo nuovo look sul palco dell'Ariston, dove era apparsa super chic in un tailleur dark dal taglio irregolare, ma è stato nelle ultime ore che ha reso ancora più evidente la rivoluzione fashion all'insegna della formalità.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Chi ha firmato il look dark di Annalisa

Per il nuovo post social Annalisa ha scelto un look total black firmato Dolce&Gabbana, Maison che nell'ultimo anno l'ha vestita spesso in occasioni speciali. Ha abbinato un paio di pantaloni dal taglio dritto a una giacca oversize, per la precisione il modello turlington in jacquard floreale con abbottonatura monopetto e fodera leopardata.

Giacca Dolce&Gabbana

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 2.750 euro. La cantante ha poi completato il tutto con un top nero dallo stile basic e un paio di occhiali da sole gold con la montatura cat-eye ma leggermente squadrata. Piccola rivoluzione anche nell'acconciatura: Annalisa sfoggia una frangetta dritta e piena e non più un ciuffo a tendina. Questo stile sarà la prima anticipazione di qualche progetto inedito?