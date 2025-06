video suggerito

Annalisa contro le mode stagionali: in estate indossa gli stivali yeti Annalisa ha celebrato un mese di Maschio, la sua nuova hit, e lo ha fatto con un look “fuori stagione” che non poteva passare inosservato: ecco tutti i dettagli. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa è una delle artiste più gettonate del momento, anche se ormai da anni domina le classifiche italiane, trasformando ogni brano in un tormentone. Ora che l'estate 2025 si avvicina ha lanciato una nuova hit, si intitola Maschio e sembra essere destinata a diventare uno dei brani più ballati durante le prossime vacanze. Dopo essersi mostrata in versione mannish (con tanto di capelli cortissimi) per il lancio della canzone, ora la cantante è alle prese con le performance in giro per il paese. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nelle ultime ore ha stravolto le regole di stile stagionali sfoggiando un accessorio tutt'altro che estivo: ecco di cosa si tratta.

Il look estivo di Annalisa

A esattamente 4 settimane dal lancio della sua nuova hit, Annalisa è tornata sui social al motto di "Un mese di #Maschio" e lo ha fatto con un look che non è passato inosservato. Seguita ancora una volta dalla fidata stylist Susanna Ausoni, si è trasformata in una regina dark con un look total black di Dolce&Gabbana. Da sempre amante del nero, anche questa volta non ha rinunciato alle tinte scure, stravolgendo le regole fashion di stagione che vorrebbero invece il trionfo delle nuance vitaminiche o pastello. Ha abbinato dei micro shorts a vita altissima a un reggiseno coordinato dal taglio irregolare, completando il tutto con un giacchino-coprispalle di pelle, un modello con le maniche a palloncino e il collo alto con un unico bottone sul davanti.

Annalisa con gli stivali yeti

Annalisa con gli stivali di pelo

A fare la differenza nel look di Annalisa sono state le scarpe. Per lei niente sandali, pumps o mules col tacchi a spillo, ha preferito degli stivali dal sapore invernale che non possono essere propriamente definiti "anti-caldo". Si tratta degli yeti boots, ovvero il modello raso terra completamente ricoperto di pelliccia. La cantante ha poi lasciato le gambe nude, creando così un ulteriore effetto "a contrasto" nel suo outfit. Ha inoltre detto addio al pixie cut, è tornata ai capelli lunghi e rossi e ha aggiunto un frangetta corta e dritta. Anche in versione winter Annalisa non continua forse a essere lo stesso la regina dell'estate?