Annalisa al Love Mi coi mini shorts scintillanti: in estate gli hot pants si abbinano alla giacca over Ieri sera è andato in scena in Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez a Milano. Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco non poteva mancare Annalisa, apparsa glamour e sofisticata con dei micro shorts scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera la città di Milano ha ospitato la seconda edizione del Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez in piazza Duomo in collaborazione con il comune milanese tornato dopo l'incredibile successo dello scorso anno. Come da tradizione, il cantante ha messo su una line-up spettacolare, chiamando al suo fianco alcuni degli artisti più in voga del momento, da Achille Lauro a Matteo Paolillo, fino ad arrivare agli Articolo 31 e Francesca Michielin. Sul palco non poteva non esserci anche Annalisa, la sua "partner in crime" dell'estate 2023, esibitasi sulle note dei suoi più grandi successi per poi tornare a fine show per Disco Paradise: ecco cosa ha indossato.

Il nuovo stile di Annalisa

Il Love Mi non è stato solo uno degli eventi musicali più riusciti dell'estate, si trasformato in una vera e propria parata di star che si sono sfidate a colpi di stile. Tra le più glamour della serata, oltre a Chiara Ferragni col suo outfit rock tra il pubblico, non poteva che esserci Annalisa. Da quando ha lanciato Bellissima a oggi ha rivoluzionato il suo armadio, dicendo addio agli abiti bon-ton e puntando sempre più spesso sulla sensualità tra maxi scollature, micro gonne e maxi zeppe. Se a Battiti Live aveva spaziato tra corsetti e trasparenze, al concerto milanese di Fedez ha lasciato trionfare gli scintillii, lanciando il look da imitare assolutamente durante l'estate.

Annalisa con Fedez e J–Ax

Annalisa, il look per il Love Mi

Sula palco del Love Mi Annalisa ha incantato il pubblico con un sensuale look nero ma dai dettagli scintillanti. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, si è affidata ancora una volta alla Maison Dolce&Gabbana, rivisitando uno dei look della collezione P/E 2023. Il capo chiave dell'outfit sono i micro shorts tempestati di cristalli argentati, un modello a vita altissima ma sgambato che lascia le gambe completamente nude. Lo ha abbinato a un reggiseno nero che ha rivelato gli addominali e ha completato il tutto con una giacca oversize che, se portata chiusa, copriva totalmente il completo. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di décolleté con la zeppa, e i calzini neri indossati a vista. Capelli sciolti e lisci, trucco dai toni naturali e grinta da vendere: Annalisa è una delle indiscusse regine dell'estate.