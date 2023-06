Annalisa è rock a Battiti Live: la doppia esibizione tra corsetti e tute trasparenti La cantante Annalisa si è esibita a Battiti Live insieme a Fedez e J Ax, sfoggiando due outfit all’insegna della sensualità.

A cura di Beatrice Manca

foto di Luana Giannini/Fly Movie via Instagram @radionorba

Annalisa è la regina pop dell'estate 2023: da Mon Amour a Disco Paradise, i suoi brani hanno conquistato l'olimpo dei tormentoni che ci accompagneranno in spiaggia, in discoteca e in vacanza. Oltre al successo personale, la cantante sta per celebrare le nozze: sposerà Francesco Muglia il 1 luglio, stando alle indiscrezioni. Tra meno di una settimana, quindi, potremmo vederla in abito da sposa, ma per ora sfoggia tutta la sua vena rock sul palco di Battiti Live, tra corsetti e stivali alla coscia.

I look di Annalisa sul palco di Battiti Live

Annalisa è stata ospite di Battiti Live, l'appuntamento musicale dell'estate organizzato da Radio Norba: si è esibita il 24 e il 25 giugno a Bari insieme a Fedez e J-Ax, sfoggiando due look all'insegna della sensualità. Sabato sera ha scelto un corsetto nero abbinato a un blazer corto e a un paio di collant velati (nonostante il caldo). Quella sera, sotto il palco, c'era anche Chiara Ferragni con un top piumato, scatenata sulle note di Disco Paradise.

Domenica sera invece ha puntato tutto sul total denim: ha seguito la moda del total denim indossando un completino coordinato in total denim indossato sopra a un catsuit trasparente. L'outfit è completato da altissimi cuissard neri. Con ogni probabilità entrambi gli outfit sono firmati Dolce&Gabbana, uno dei marchi più presenti nel suo guardaroba.

Annalisa

Annalisa al Tim Summer Hits in argento

Negli ultimi mesi infatti Annalisa ha dato una svolta al suo look grazie all'aiuto della stylist Susanna Ausoni, puntando su tinte decise, tagli sensuali e lingerie a vista. La sua cifra distintiva? Il total black, anche d'estate. Dopo Battiti Live è stata la volta del Tim Summer Hits, dove ha sfoggiato un outfit ancora più particolare: un abito armatura argento con gonna rigida a palloncino. Si tratta di una creazione di Dolce&Gabbana, proveniente dalla collezione Primavera/Estate 2023. Adesso però aspettiamo di vederla in bianco all'altare…