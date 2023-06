Chiara Ferragni con il top di piume a Battiti Live: è in prima fila per Fedez Durante la vacanza in Puglia, Chiara Ferragni ha accompagnato il marito Fedez al concerto di Battiti Live, scherzando sul fatto di essere la sua “groupie numero 1”

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo qualche giornata di mare in Puglia insieme ai figli Vittoria e Leone. Tra un tuffo in piscina e una buona focaccia, la coppia ha partecipato al concerto Battiti Live, l'evento musicale dell'estate: Fedez era tra gli ospiti della serata e si è esibito insieme a J Ax e Annalisa, mentre la moglie Chiara, in prima fila, ha dimostrato di essere sempre la sua fan numero uno. Il suo look con mollettone personalizzato e piume fucsia non è passato inosservato, spaccando i fan.

Chiara Ferragni al concerto Battiti Live

Chiara Ferragni è la "la groupie" di Fedez

Archiviate definitivamente le voci di crisi (la crisi, in realtà, non c'è mai stata) Chiara Ferragni e Fedez si mostrano sui social più uniti e complici che mai. Tra i due non manca mai una sana dose di ironia, come dimostra la maglietta di Chiara Ferragni con un messaggio per il marito. Mentre il cantante si esibiva sulle note della hit Disco Paradise, Chiara Ferragni era in prima fila sotto al palco, sul lungomari di Bari, cantando a squarciagola e riprendendo tutto sul telefono. Sui social ha poi condiviso il video scrivendo: "Groupie numero 1".

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

Il look "tropicale" di Chiara Ferragni

Per l'occasione, l'imprenditrice digitale ha indossato un look a dir poco tropicale: ha abbinato i jeans oversize a un top monospalla verde lime con una decorazione di piume fucsia sulla scollatura e strass applicati sul corpetto. Si tratta di un modello del brand Chiara Ferragni, in vendita sul sito al prezzo di 389 euro.

Chiara Ferragni Brand

Per completare il look ha tirato su i capelli con un mollettone ‘personalizzato' con il suo nome inciso sopra. L'outfit però ha suscitato molte critiche: l'accoppiata "mollettone e marabù" non ha convinto molti dei suoi follower. Se c'è però un'arte che l'imprenditrice digitale padroneggia alla perfezione è quella di fare spallucce: di fronte alle critiche degli hater in fatto di moda, lei tira dritto con nonchalance.